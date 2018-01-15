1925-й: зима короче, градус выше

Газета «Красная Карелия» в 1925 году выходит пять раз в неделю. С середины года ее печатают на новом станке, и качество изображений становится лучше. Незаметно меняется стиль сообщений в газете: наивный живой тон заметок от корреспондентов-любителей стирает редакторская правка.

В 1925 году в Петрозаводске открыты туберкулезный диспансер, общественная прачечная, добровольная пожарная дружина, закончено строительство Советского моста, идут разговоры о строительстве канализации и водопровода. Среди авантюрных проектов — добыча золота из Лососинки, строительство крематория и парк на месте кладбища.

Главная идея депутатов Горсовета — благоустройство города и решение жилищного кризиса. Об этом в газете говорят много и часто. Горожане жалуются на темноту, ассенизаторов, прогнившие тротуары. Горсовету снятся тепло и уют.

Сон под Новый год Заметка от 1 января:

«В ночь под новый 1925-й год все граждане Петрозаводска видели сны. Исключение составил только дежурный пожарный на городской каланче, который спал как убитый. Что видел во сне учитель? Что безграмотность ликвидирована. В одной захолустной волости нашли только одного безграмотного, и сейчас его показывают в кино. Все дети одеты и обуты. Новый сон санитарного врача был о том, что омоложение достигло таких результатов, что совершенно престарелые люди начали превращаться в маленьких детей. Горсовету приснилось, что позднее наступление зимы год от году прогрессирует. В 1925 году холода наступили в январе, в 1926 — в феврале, а в 1927 году совсем не наступило никакой зимы. То жилищный кризис сам собой изжился, так как сем стало тепло и уютно».

Петрозаводск в будущем Заметка от 3 января:

«Завжилотделом Откомхоза т. Бутвинский о планах по благоустройству города: — Петрозаводский Откомхоз выработал план расширения города на 25 лет. Застройка начнется от участка Неглинского кладбища до железнодорожной школы с одной стороны и от Онежского озера до Первомайского шоссе — с другой. В план включены насаждения 6 скверов и 5 бульваров. Бульвары будут направлены от шоссе к озеру. Большой участок по реке Неглинке отводится для расширения больницы. Предстоят изменения: совхоз будет уничтожен, а также кожевенный завод и скотобойня. Екатерининское кладбище закрывается. Вся долина реки Неглинки у Неглинского кладбища отдается для нового парка».

Создать из кладбища парк Заметка от 21 апреля:

«Идея хороша. Слободской район в большинстве заселен рабочими. После работы они не знают, куда идти, и частенько сидят у своих ворот. Многие рабочие болеют легочными болезнями. А на кладбище хороший воздух, множество сосновых деревьев. Здесь действительно рабочий может отдохнуть».

По городу Заметка от 5 февраля:

«Согласно постановлению Петрозаводского горсовета Угольная улица переименована в ул. тов. Калинина. Палатский переулок — в улицу Комсомольцев. Петрозаводск разделен на районы: Голиковский, Зарецкий, Закаменский, Центральный, Первомайский, Слободской, Железнодорожный поселок.

О благоустройстве города Заметка от 25 марта:

«Петрозаводск — столица АКССР — своим видом далек от благоустроенных городов губернских и даже уездных городов. Подъезжая к Петрозаводску по железной дороге, видишь серые бревенчатые дома, многие без ворот, с накренившимися заборам. Тротуары сколочены плохо. Стены домов и заборы заклеены афишами. В скверах растения уничтожаются скотом. Строящиеся дома по Шоссе 1 мая приходятся на городской свалке. Настает весна».

В Горсовете Заметка от 25 апреля:

«При Горсовете работают 4 секции — коммунальная, бюджетно-финансовая, по народному образованию и по здравоохранению. Собираются секции через 2 недели. Коммунальная рассматривала вопрос о ценах за пользование электроэнергией. Финансовая заслушала доклад о финансовом положении Центральной больницы. Секция здравоохранения внесла вопрос о сокращении школьных занятий для детей, имея ввиду, что 10% больны туберкулезом. Секция по народному образованию не заседала с февраля».

Упорядочить ассенизационное дело Заметка от 15 октября:

«Выражаем протест по поводу чистки ассенизационным обозом в дневное время мусорных и выгребных ям. Ассенизационный обоз вывозит нечистоты в открытых ящиках, расплескивая содержимое по улицам и отравляя воздух».

Пожарное дело в скверном состоянии Заметка от 8 декабря:

«Пожарников в команде 32 человека, работают в три смены от 9 до 10 человек в каждой. Фактически тушением огня заняты 1-2 человека. Материально пожарные обеспечены плохо. Получают по 35 рублей в месяц и старший топорник — 48. Техническое оборудование скверное».

Жалоба прачек Заметка от 17 сентября:

«Жалуются прачки: негде им полоскать белье. Приходится стоять по колено в воде в реке. Летом это еще сносно, а теперь холодно и вредно для здоровья. Хотя бы Женотдел похлопотал бы в Горсовет».

Садовники Заметка от 17 сентября:

«Во дворе педагогического техникума уничтожен роскошный сад. Это нелепо. Не следовало бы сносить вековые деревья».

Электротемнота Заметка от 17 сентября:

«Голиковка утопает в темноте. Электростанция ухитряется каждый вечер производить подачу энергии так, что в квартирах друг друга ни за что не узнаешь».

Голиковское собаководство Заметка от 23 сентября:

«Пора голиковскому собаководству положить конец. Ни днем, ни ночью пройти нельзя — такое собачье засилье. Собаки с жетонами (не подкопаться) в одиночку и стаями нападают на прохожих, рвут одежду и кусают, что и случилось на днях с одной гражданкой на улице Козьмина».

Из объявлений: «Имеется в ограниченном количестве изящный альбом, посвященный смерти тов. Ленина «У великой могилы». Приобретать через Агитотдел Каробласткома». * * * «Ты хочешь знать правду о боге? Откуда мир? Как произошел человек, откуда солнце? Читай газету «Безбожник». За 15 коп. в месяц ты получишь 4 номера газеты с рисунками».

В октябре в Петрозаводске открылась продажа «Русской горькой» водки крепостью до 40 градусов. С этого момента ни один номер «Красной Карелии» не обходился без сводок о хулиганах и пьяницах (эту пару не разделяли). К слову, до октября 1925 года гражданам продавали не водку, а водочные изделия крепостью 20-30 градусов.

Первый день продажи водки Заметка от 3 октября:

«С 1 октября выпустили в продажу 40-градусную водку, значительно удешевив ее стоимость. Событие такого рода было отмечено в Петрозаводске достойным образом. К вечеру весь город «оживился». На улицах раздались песни, ругань и просто нечленораздельные звуки. Не обошлось дело и без драк в пивных».

Голиковка Заметка от 25 ноября:

«Голиковка — особый мир. У нее свои обычаи, свои нравы. Там все делают с особым тоном — и пьют, и бьют, и ругаются. Появилась в продаже русская горькая, а вслед за ней пьянство и драки. Голиковка быстро ответила на это трупом в канаве и убийством на вечеринке. Сейчас на Голиковке появился клуб. Среди членов клуба есть рыцари ножа и бутылки, но, попав сюда, каждый из них старается нести свое новое звание».

Пьяный шоффер Заметка от 18 сентября:

«14 сентября в 9 часов вечера на улице Карла Маркса легковой автомобиль наскочил на ломовую телегу. Шоффер был «под парами», развил скорость и ехал без фонарей. Никто не пострадал».

Пьянство и дебош в больницах Заметка от 4 декабря:

«Волна пьянства и хулиганства докатилась и до лечебно-санитарных учреждений. В стенах Центральной больницы отмечено несколько случаев дебоша, устроенного больными. Последний случай попойки имел место в глазном отделении. Виновников на следующий день выписали, спиртное уничтожили».

Итоги борьбы Заметка от 31 декабря:

«За декабрь Народным судом было рассмотрено 33 дела по обвинению в пьянстве и хулиганстве. 18 человек приговорены к лишению свободы на разные сроки».

Из объявлений: «Кино «Триумф» 18 января. 1. «Ужасы тайного аборта», 6 частей. 2. «Теплая компания». Комедия. Подростки до 16 лет не допускаются». * * * «С 5 по 10 марта в кинотеатре «Триумф» будет демонстрироваться специальная научная фильма «Аборт» в 6 частях по сценарию врача Галкина. Фильма смотрится с интересом».

Все государственные детские учреждения регулярно инспектируются комиссиями. Обо всех нарушениях пишут доклады. В Доме ребенка на одну кормилицу приходится целых 4 ребенка, в советской школе не хватает кружка политпросвещения, в детском саду лепят Ленина.

Дом октябрят Заметка от 25 января:

«Центральный детский сад на площади Свободы шумит детскими голосами. В каждой группе рисуют, поют, лепят из глины. Что они лепят? Передо мной какой-то ящичек из глины. «Кто это?» — спрашиваю у мальчика. «Дядя Ленин в гробу», — бойко отвечает он. Почти все изделия октябрят посвящены Ленину.

На борьбу с переутомлением детей Заметка от 20 февраля:

«Дети в Карелии заняты круглый день: школьная работа, пионерская работа, клубная, кружковая, общественная, собрания, доклады, стенгазеты. Дети вялы, малокровны. Незаметно подкрадывается туберкулез. Нужно точно установить рабочее время для ребенка. Для детей 10-11 лет — не свыше 6 часов, 12-13 лет — 7 часов, 14-16 — 17, 5 часов.

Из объявлений: «Магазин изящной обуви «Прогресс». Гостиный двор № 14. ГАЛОШИ получены все номера и на французском каблуке. Русские сапоги от 9 рублей и дороже. * * * «Государственный музыкальный трест НКП «Музпред». Продажа и прокат роялей и пианино. Новых и держанных. Стенвей, Бехштейн, Блютнер, Беккер, МУЗПРЕД и др. лучших русских и заграничных фирм».

Главным видом спорта в Петрозаводске остается футбол. Популярность игры и приводит к его опале. Никто не хочет развивать руки, все заняты развитием ног. Самая лучшая футбольная команда была у деревообделочников. Созданное в 1924 году в Петрозаводске общество «Доброхим» продолжает пропагандировать идею химической защиты от врага.

Спорт в Петрозаводске Заметка от 1 марта:

«В городе есть 11 отделений, объединяющих около 650 спортсменов. Прежнее рекордсменство и увлечение футболом должно быть изжито. Футбол должен занять лишь одно из мест в общей спортивной жизни. Основой работы должны стать главным образом вольные движения по программам, предупреждающим профессиональные заболевания».

Футбол — один из лучших видов спорта Заметка от 19 мая:

«Критике футбол не подлежит. Он развивает молодежь физически и морально. Те движения, которые футболист применяет во время матча, развивают его мышечную систему ног, живота, поясницы, шеи, укрепляют сердце и легкие. Но более ценное качество футбола — не индивидуальная, а коллективная борьба. Все разговоры о том, что футбол калечит людей, не находят никакого подтверждения. В. Богданов».

Письма юнкора Заметка от 14 апреля:

«У печатников-комсомольцев поднимался вопрос о танцах. Большинством голосов было решено провести борьбу с танцами и танцульками. Меньше танцулек, больше физкультуры!»

1-й Всекарельский съезд «Доброхима» Заметка от 28 января:

«В будущей войне химия будет играть решающую роль. Перед нами задача — создать химическую оборону. Пока в зарубежных странах у власти стоят капиталисты и помещики, нам все время нужно быть готовыми ответить ударом на удар».

Работа «Доброхима» Заметка от 20 февраля:

«В Петрозаводске 20 ячеек «Доброхима». На Онегзаводе состоялись две лекции инженера Вальбера по химии. Нашлось несколько товарищей, знакомых с химией и пожелавших сделать доклады».

Из объявлений: «В Карельский музей поступили следующие пожертвования: от Хлебопродукта — шкура медведя, от Карцика — мраморный бюст Ленина, гр. Каламес — 2 волчьих черепа, от Союза охотников — ружье «крынка», от гр. Мишина — 3 бруска и 5 камней диабаза, от Шайжина — шкурка нырка и вальдшнепа, от Васильева и Тучкова — воронье гнездо с 5 яйцами».

25 мая в Петрозаводске начались слушания по делу о гражданах Сямозерской и Ведлозерской волостей, обвиняемых в бандитизме, контрабанде и шпионаже в пользу финской контрразведки. В совершении преступлений подозревалось около 60 человек. 17 дней шли допросы. Практически в каждом номере газеты публиковались подробные отчеты о ходе заседаний. Прокурором был Пушкин, защитником — Леви. Определяя приговор, «суд учел, что в период карельской авантюры подобные преступления представляли для республики серьезную опасность». Часть крестьян оправдана. Кто-то из обвиняемых приговорен на срок от 1 до 5 лет условно. Один из «зачинщиков» Никитин осужден на 10 лет, не говорящий на русском языке крестьянин Хаккала — на 5 лет. Еще один крестьянин Парамонов — на 7 лет.

Невероятный случай на железной дороге Заметка от 29 января:

«В ночь на 26 января на переезде около Шуйского моста ускоренным поездом № 7 был подхвачен гр. Данилов, проезжающий мимо на санях. Его лошадь была убита, но Данилов удержался в санях. От толчка паровоза сани повернулись и попали в колею пути между рельс. Со скоростью 45 верст в час сани понеслись, толкаемые паровозом, впереди поезда. Машинист из-за вьюги ничего не заметил. Таким образом сани с Даниловым прибыли в Петрозаводск, пройдя путь в 10 верст».

Из писем в редакцию Заметка от 7 мая:

«Сторож Екатерининского кладбища чувствует себя полным хозяином на кладбище. Недавно им была сравнена с землею могила матери одной гр-ки и тут же рядом похоронен его знакомый. Очевидно, сторожу хочется хотя бы среди покойников свою власть показать».

Приезд Фогелера Заметка от 2 июля:

«В Петрозаводск приехал из Гамбурга известный художник Генрих Фогелер. Он сделает зарисовки Кивача, Кондостроя, Медвежьей Горы, Масельгской, Падан, Хибин, Мурманска».

Лекции о гипнотизме Заметка от 10 февраля:

«8 февраля в Доме крестьянина состоялась лекция Ю.А. Тамарина о гипнотизме. В дальнейшем желательно, чтобы лектор сократил свою лекцию, которая утомляет слушателей, но увеличил количество опытов гипнотизирования».

Световая реклама Заметка от 19 февраля:

«В Петрозаводске на минувшей неделе сделана первая попытка световой рекламы в кино «Красная звездочка». Попытка уместная, так как дело рекламы в Петрозаводске поставлено плохо».

Установка нового радиоприемника Заметка от 7 апреля:

«Во Дворце труда устанавливается радиоприемник. Антенна натянута между мачтой на крыше здания и одним из куполов собора. Приемник полагают использовать для радио концертов на площади перед Дворцом труда».