1924 год: собака Хэдди и Пуанкаре

В Петрозаводске появилось говорящее кино, новорожденных называют Карлами и Розами, борются с «пьяным» хлебом, туберкулезом и сифилисом. Умер Ильич. Читаем газетные заметки столетней давности в рубрике «Век советов».

Торжественное заседание на Онегзаводе. 1924 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Торжественное заседание на Онегзаводе. 1924 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

В Национальном архиве и Национальной библиотеке Карелии не сохранилась полная подшивка газеты «Красная Карелия» за 1924 год, поэтому мы прочитали ее только до августа. В газете стали появляться фотографии и карикатуры. Темы карикатур, например, такие: «Трудящиеся СССР должны помнить, что они еще не умеют защищаться от ядовитых газов». Или: «Собака (Пуанкаре) на Сене (река, на которой расположена столица Франции — Париж)».

Качество печати вряд ли позволило читателям удостовериться, что Троцкий действительно поправился, поскольку лицо на снимке можно распознать с трудом. Безошибочно в газете узнается только Ленин. После смерти о нем пишут часто. В Петрозаводске идет кампания по сбору денег на Дом крестьянина имени Ленина. О смерти вождя газета сообщает 24 января. Людей интересует причина смерти.

Кончина Ленина

Заметка от 25 января:
«Вскрытие тела покойного Владимира Ильича было произведено профессором Абрикосовым. Вскрытие обнаружило резко выраженный склероз сосудов, изменения мозговых артерий, множественные очаги размягчений в полушариях головного мозга. Единственной основной болезнью покойного является давний склероз сосудов мозга, явившийся последствием чрезмерной мозговой деятельности. На вопрос, возбуждающий громадный интерес, о том, в каком состоянии был найден мозг Владимира Ильича, профессор Абрикосов ответил:
— В мозгу были обнаружены болезненные изменения, рисующие картину болезни и объясняющие причину смерти. Это повлияло и на внешний вид мозга, и на его вес, который оказался равным 1340 граммов (400 граммов — фунт). Можно предполагать, что при жизни Владимира Ильича мозг весил больше».

Дом крестьянина или памятник?

Заметка от 1 февраля:
«Следуя заветам Ильича, мы должны предпочесть дело, каким является создание Дома крестьянина, движению души, каким по существу является желание поставить памятник».

К ленинизму

Заметка от 29 апреля:
«22 апреля в Горсовете состоялось внеочередное делегатское собрание. На повестке дня — доклад о Ленине. После докладов выносится постановление о необходимости детального изучения жизни и деятельности Ленина и организация кружка «Ленин и работница»».

Наш словарь

Церабкооп — Центральный рабочий кооператив

Кубуч — комиссия улучшения быта учащихся

Карцик — Карельский исполнительный комитет

Откомхоз — отдел коммунального хозяйства

Доброхим — Добровольное общество друзей химической обороны и химической промышленности.

Новый 1924 год, седьмой год советской власти, планировалось встретить ударным трудом и искоренением недостатков. В газете пропагандируется смычка города с деревней. В самой деревне неурожай.

В новом механическом цехе Онегзавода приготовлены к отправке струенаправляющие башмаки для плотины Волховской ГЭС. 1924 год. 1924 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

В новом механическом цехе Онегзавода приготовлены к отправке струенаправляющие башмаки для плотины Волховской ГЭС. 1924 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

С Новым годом!

Заметка от 1 января:
«Еще не все поля распаханы, и в этом повинны мы сами, так как не идем вслед за наукой. К 1 января 1925 года мы должны будем устранить эти недочеты. Производительность труда на наших заводах тоже должна дойти до 100%. К 1 января 1925 мы должны окончательно сжать ножницы, удешевив продукты промышленности и подняв цены на продукты сельского хозяйства. Вот что нам подсказывают делать интересы революции в 1924 году.

Из объявлений:

«В ресторане П.О.И.А.К.Р. «Триумф» со вторника 1 января ежедневно с 10 часов вечера до закрытия ресторана — «Разнохарактерный дивертисмент». Масса веселых номеров, все время музыка. Выступают петроградские и местные артисты. Вход свободный.

Актуальные темы, которые требовали обсуждения, — проституция, пьянство, битье детей и жен. В Петрозаводске, судя по заметкам, существовала практика проведения судебных заседаний по острым вопросам в кинотеатре «Триумф». Вход на «представления» был по билетам. Новорожденных могли сразу принять в кооператив.

Можно ли бить жену?

Заметка от 8 января:
«Жена не рабыня, а товарищ. Плоха жена? Изменяет? Поговори по-дружески. Не поможет — возьми развод. Но бить не имеешь права!»

Кто ответит?

Заметка от 20 февраля:
«15 февраля на ст. Петрозаводск производилась уборка снега с путей мобилизованными купцами под руководством гр. Калинина. В 3 часа дня нагруженные снегом 40 вагонов отправили на 263 версту для выгрузки. Состав поставили в выемку, где и без того снегу было полно. Купцы и Калинин были пьяны. Разгрузили они 32 вагона, а остальные привезли обратно. После погрузки купцы разбросали свои лопаты, а Калинин застрял в снегу и не мог из него вылезти. Противно было смотреть на таких работничков».

С того света

Заметка от 30 мая:
«28 мая около 11 час. вечера изрядно выпивший гр. Максимов решил утопиться и, сняв тужурку, бросился с Общественной пристани в воду. Самоубийца пошел ко дну, но увидя, что слишком еще холодна вода, вынырнул и был вытащен на берег, а с берега — в милицию».

Новорожденная Роза

Заметка от 18 января:
«12 января тов. Симонов Петр устроил гражданские крестины новорожденной дочери, назвав ее Розой в честь погибшего борца за коммунизм Розы Люксембург. Жена товарища и его старушка-мать не возражали».

Красные «октябрины»

Заметка от 15 апреля:
«Рабочий Онежского завода т. Стрелков назвал новорожденных детей Кимом и Октябриной. Детей зачислили в ячейку РКСМ и будут воспитывать в коммунистическом духе».

Третий Всекарельский съезд РКСМ. 1924 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Третий Всекарельский съезд РКСМ. 1924 год. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Как названы новорожденные?

Заметка от 15 апреля:
«Сейчас в Карелии имеются Розы — 3, Октябрины — 3, Карл — 1, Клары — 2, Марта — 1, Гелий (солнце) — 1, Октябрей — 2, Ким — 1, Кима — 1, Владимиров — 5. 8 новорожденных зачислены со дня рождения в члены профсоюзов, часть — в юные пионеры, один — в члены Петрозаводского Центрального рабочего кооператива».

Говорящее кино

Заметка от 12 февраля:
«Говорящее кино демонстрирует первые достижения. Разлад между аккомпанементом и картиной еще есть, фигуры на экране недостаточно выпуклы — порой кажется, что какой-то гигантский шарлатан водит зрителя за нос, из убогих декораций создавая впечатление живого театра. Все же уже и теперь вырисовывается значение нового изобретения кинетофона двутрубного граммофона с валиком вместо пластинок, скромно стоящего за экраном».

Из объявлений:

«10 марта в помещении кинотеатра «Триумф» в открытом судебном заседании в 6 ч. вечера будет слушаться уголовное дело по обвинению гр. Песковой Елизаветы в содержании притона разврата. Вход по билетам».

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«Кинотеатр Карглавполитпросвета. 4, 5 и 6 января сенсационный боевик «Афродита». Русская художественная драма в 6 больших частях с участием артистки Елены Маковской. Комическая в 1 части. Под картину играет трио». 

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«Кинотеатр Карполитпросвета. Только один раз 8 февраля две драмы: «Морфинистка» и «Бен-Поль». С 9 февраля — Говорящий кинематограф. Последнее изобретение Эдиссона. Следите за афишами». 

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«Кино «Триумф». С 20 июня демонстрируется грандиозный американский кинороман из жизни золотоискателей Аляски — «Герой Аляски» или «Алчущие золота». Сюжет по Джеку Лондону. В главной роли американский артист Вилли Десмонт. 1 серия 8 частей пойдет 20, 21 и 22 июня. Цены обыкновенные».

В газете публикуются цены на продукты. Пишут о спекуляциях с мукой. В некоторых местах на танцы пускают за ржаную муку. Вероятно, повышенный спрос на нее связан с неурожаем прошлого сезона и попаданием в муку спорыньи, портившей хлеб.

«Пьяный хлеб»

Заметка от 3 января:
«Карелию постиг неурожай. Причиной была полоса туманов во время цветения ржи и постоянные дожди во время уборки хлеба. Употребляя в пищу хлеб из этой муки, первоначально можно наблюдать желудочно-кишечное расстройство. Дурманящее действие сказывается в сильно угнетенном состоянии, шуме в ушах. При дальнейшем употреблении развивается малокровие. Есть случаи сильного нервного заболевания. На почве употребления этого хлеба у детей школьников замечается тупость к восприятию преподаваемых знаний. Фельдшер Иванов»

Предметы роскоши рабочим не нужны

Заметка от 21 мая:
«В лавке Церабкоопа нет мяса, рыбы, ржаного хлеба, но есть конфеты, пряники, шоколад и орехи. Эта роскошь рабочему не нужна».

Всероссийский «староста» М. И. Калинин выступает на митинге в Петрозаводске. Справа от него А. В. Шотман. 9 июня 1924 года. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Всероссийский староста М.И. Калинин выступает на митинге в Петрозаводске. Справа от него А.В. Шотман. 9 июня 1924 года. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Первая партия умывальников

Заметка от 31 мая:
«Столярно-механическая  фабрика выпустила первую партию новых умывальников. Умывальники сделаны из березового дерева, окрашены в любой цвет и могут быть даже полированы. Они имеют вид шкафа-тумбочки, пригодной для украшения любой комнаты. Помимо своего изящества, умывальники имеют много достоинств и в гигиеническом отношении».

Из объявлений:

«Цены на галоши понижены. Теперь вместо 5 рублей — 3.50 за пару мужских галош».

Проблемы городского коммунального хозяйства разрешаются медленно. Советский мост, о котором пишут уже два года, до сих пор не построен. Жилья не хватает, рабочие мерзнут в квартирах и нередко сидят без света. Как всегда, городские пожарные вызывают критику корреспондентов.

На борьбу с вредителями

Заметка от 10 мая:
«Не успел еще стаять снег и робко показаться первая травка, как беспощадный враг начал уничтожать молодые побеги. Начатое с легкой руки одного ученого мужа из Земотдела продолжили козы, а теперь довершает свинья. Эти четыре деятеля: ученый муж, коза, свинья и Горкоммунотдел вполне заслужили быть отмеченными на страницах истории нашего города. Первомайская площадка превращена в пастбище для коров, свиней и пожарных лошадей. Печальна участь сквера Карцика. От молодых деревьев остались палки».

Снежный занос в квартире кочегара Волгина

Заметка от 8 января:
«23 декабря зашел я к Волгину и от ужаса покачал головой. Снегу в квартире полный стол и на полу сугроб до половины комнаты. Служба пути, прими меры! Если же человек заболеет, то вас за это вздуют, за такую халатность».

В Горкоммунотделе

Заметка от 5 января:
• Установлена плата с торговцев, торгующих в разнос и в развоз в размере 20 коп. золотом в день.
• Городской электростанции предложено изыскать меры к усилению электрической энергии.
• Коммунотделом разрешен отвод мест под застройки по Шоссе 1 мая.
• Кирпичный завод КСНХ передан Коммунотделу.
• Предложено устройство общественной прачечной.
• Идет заготовка материалов для постройки здания нового здания для пожарного депо.

Ловка коз

Заметка от 3 июня:
«В настоящее время петрозаводские милиционеры занялись ловкой коз. Охота легкая и выгодная. Козы приходят к ним сами. 15-20 рублей стоит коза, а тут штраф в 10 рублей, хоть не ходи за ней. Да где рабочему взять 10 рублей, когда у него жалованье 20-30 рублей. Подумала ли над этими вопросами наша Милиция?»

Откомхоз, обрати внимание!

Заметка от 24 апреля:
«Откомхоз, обрати внимание на Малую Неглинскую улицу в Закаменском участке и избавь граждан, проживающих на оной, от весеннего купания при переходе через протекающую поперек улицы проточную канаву, так как перемычка еще в 1922 году была кем-то разобрана».

Строительный сезон 1923-24

Заметка от 6 июня:
«В 1923 году Коммунотделом были вымощены проспект Карла Маркса и Малая Закаменская улица, отремонтированы советские дома, устроена общественная баня, улучшены бульвары и скверы, ассенизационный и пожарный обозы. В текущем сезоне будет благоустроен Голиковский сквер на углу Володарского и Угольной улицы, приведены в порядок бульвары Онежской набережной, К. Маркса и сквера по площади 25 Октября».

На пожар после пожара

Заметка от 16 февраля:
«Вечером 12 февраля пожарная команда выехала на пожар в районе Голиковка. Вместо Володарского они проехали по Угольной и попали на проспект Урицкого. Брандмейстеру нужно заняться изучением улиц города».

Пожар в бане

Заметка от 17 февраля:
«13 февраля при тушении пожара в общественной бане помогли малыши-школьники. Из собравшихся любопытных нашелся только один гражданин, который и то помогал минут 10».

Об уничтожении бродячих собак

Заметка от 3 июля:
«В целях прекращения массового появления на улицах бродячих собак Центральный исполнительный комитет Совнаркома постановляет:

Горкоммунотделу в недельный срок организовать ловлю собак. Отличительный признак бродячей собаки — отсутствие у нее ошейника. Пойманных собак держать на случай обнаружения владельцами своих собак».

Гроза преступников

Заметка от 11 июля:
«15 июня транспортному отделу ГПУ прислана из питомника Ленинграда собака-ищейка Хэдди. На ст. Петрозаводск в бараке № 83 была обнаружена кража со взломом в квартире рабочего Курюмова Павла. Похищено: 2 костюма, пальто, каракулевая шапка, сапоги и белье. Собака Хэдди повела через шоссе 1 Мая в лес и на 0,5 версте от места преступления были найдены парусиновые брюки, старые калоши и документы Курюмова».

Продолжение рубрики «Век советов» читайте на следующей неделе.

Рубрика «Век советов» посвящена столетнему юбилею Петрозаводского городского Совета. Это попытка посмотреть на городскую жизнь с 1918 года. И архивы местной прессы — наш основной источник информации. Листая страницы газет, мы обращаем внимание не только на резолюции и постановления городской и республиканской власти, но и стараемся выбирать живые городские вести из читательских писем, обращений, колонок происшествий — самых разных материалов, имеющих отношение к бытовому укладу горожан.

 

Век советов   /   
Анна Гриневич
Анна Гриневич
Журналист, замредактора газеты «Карелия»
Хорошие карельские книги. Почти даром