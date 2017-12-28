1924 год: собака Хэдди и Пуанкаре

В Национальном архиве и Национальной библиотеке Карелии не сохранилась полная подшивка газеты «Красная Карелия» за 1924 год, поэтому мы прочитали ее только до августа. В газете стали появляться фотографии и карикатуры. Темы карикатур, например, такие: «Трудящиеся СССР должны помнить, что они еще не умеют защищаться от ядовитых газов». Или: «Собака (Пуанкаре) на Сене (река, на которой расположена столица Франции — Париж)».

Качество печати вряд ли позволило читателям удостовериться, что Троцкий действительно поправился, поскольку лицо на снимке можно распознать с трудом. Безошибочно в газете узнается только Ленин. После смерти о нем пишут часто. В Петрозаводске идет кампания по сбору денег на Дом крестьянина имени Ленина. О смерти вождя газета сообщает 24 января. Людей интересует причина смерти.

Кончина Ленина Заметка от 25 января:

«Вскрытие тела покойного Владимира Ильича было произведено профессором Абрикосовым. Вскрытие обнаружило резко выраженный склероз сосудов, изменения мозговых артерий, множественные очаги размягчений в полушариях головного мозга. Единственной основной болезнью покойного является давний склероз сосудов мозга, явившийся последствием чрезмерной мозговой деятельности. На вопрос, возбуждающий громадный интерес, о том, в каком состоянии был найден мозг Владимира Ильича, профессор Абрикосов ответил:

— В мозгу были обнаружены болезненные изменения, рисующие картину болезни и объясняющие причину смерти. Это повлияло и на внешний вид мозга, и на его вес, который оказался равным 1340 граммов (400 граммов — фунт). Можно предполагать, что при жизни Владимира Ильича мозг весил больше».

Дом крестьянина или памятник? Заметка от 1 февраля:

«Следуя заветам Ильича, мы должны предпочесть дело, каким является создание Дома крестьянина, движению души, каким по существу является желание поставить памятник».

К ленинизму Заметка от 29 апреля:

«22 апреля в Горсовете состоялось внеочередное делегатское собрание. На повестке дня — доклад о Ленине. После докладов выносится постановление о необходимости детального изучения жизни и деятельности Ленина и организация кружка «Ленин и работница»».

Наш словарь Церабкооп — Центральный рабочий кооператив Кубуч — комиссия улучшения быта учащихся Карцик — Карельский исполнительный комитет Откомхоз — отдел коммунального хозяйства Доброхим — Добровольное общество друзей химической обороны и химической промышленности.

Новый 1924 год, седьмой год советской власти, планировалось встретить ударным трудом и искоренением недостатков. В газете пропагандируется смычка города с деревней. В самой деревне неурожай.

С Новым годом! Заметка от 1 января:

«Еще не все поля распаханы, и в этом повинны мы сами, так как не идем вслед за наукой. К 1 января 1925 года мы должны будем устранить эти недочеты. Производительность труда на наших заводах тоже должна дойти до 100%. К 1 января 1925 мы должны окончательно сжать ножницы, удешевив продукты промышленности и подняв цены на продукты сельского хозяйства. Вот что нам подсказывают делать интересы революции в 1924 году.

Из объявлений: «В ресторане П.О.И.А.К.Р. «Триумф» со вторника 1 января ежедневно с 10 часов вечера до закрытия ресторана — «Разнохарактерный дивертисмент». Масса веселых номеров, все время музыка. Выступают петроградские и местные артисты. Вход свободный.

Актуальные темы, которые требовали обсуждения, — проституция, пьянство, битье детей и жен. В Петрозаводске, судя по заметкам, существовала практика проведения судебных заседаний по острым вопросам в кинотеатре «Триумф». Вход на «представления» был по билетам. Новорожденных могли сразу принять в кооператив.

Можно ли бить жену? Заметка от 8 января:

«Жена не рабыня, а товарищ. Плоха жена? Изменяет? Поговори по-дружески. Не поможет — возьми развод. Но бить не имеешь права!»

Кто ответит? Заметка от 20 февраля:

«15 февраля на ст. Петрозаводск производилась уборка снега с путей мобилизованными купцами под руководством гр. Калинина. В 3 часа дня нагруженные снегом 40 вагонов отправили на 263 версту для выгрузки. Состав поставили в выемку, где и без того снегу было полно. Купцы и Калинин были пьяны. Разгрузили они 32 вагона, а остальные привезли обратно. После погрузки купцы разбросали свои лопаты, а Калинин застрял в снегу и не мог из него вылезти. Противно было смотреть на таких работничков».

С того света Заметка от 30 мая:

«28 мая около 11 час. вечера изрядно выпивший гр. Максимов решил утопиться и, сняв тужурку, бросился с Общественной пристани в воду. Самоубийца пошел ко дну, но увидя, что слишком еще холодна вода, вынырнул и был вытащен на берег, а с берега — в милицию».

Новорожденная Роза Заметка от 18 января:

«12 января тов. Симонов Петр устроил гражданские крестины новорожденной дочери, назвав ее Розой в честь погибшего борца за коммунизм Розы Люксембург. Жена товарища и его старушка-мать не возражали».

Красные «октябрины» Заметка от 15 апреля:

«Рабочий Онежского завода т. Стрелков назвал новорожденных детей Кимом и Октябриной. Детей зачислили в ячейку РКСМ и будут воспитывать в коммунистическом духе».

Как названы новорожденные? Заметка от 15 апреля:

«Сейчас в Карелии имеются Розы — 3, Октябрины — 3, Карл — 1, Клары — 2, Марта — 1, Гелий (солнце) — 1, Октябрей — 2, Ким — 1, Кима — 1, Владимиров — 5. 8 новорожденных зачислены со дня рождения в члены профсоюзов, часть — в юные пионеры, один — в члены Петрозаводского Центрального рабочего кооператива».

Говорящее кино Заметка от 12 февраля:

«Говорящее кино демонстрирует первые достижения. Разлад между аккомпанементом и картиной еще есть, фигуры на экране недостаточно выпуклы — порой кажется, что какой-то гигантский шарлатан водит зрителя за нос, из убогих декораций создавая впечатление живого театра. Все же уже и теперь вырисовывается значение нового изобретения кинетофона двутрубного граммофона с валиком вместо пластинок, скромно стоящего за экраном».

Из объявлений: «10 марта в помещении кинотеатра «Триумф» в открытом судебном заседании в 6 ч. вечера будет слушаться уголовное дело по обвинению гр. Песковой Елизаветы в содержании притона разврата. Вход по билетам». *** «Кинотеатр Карглавполитпросвета. 4, 5 и 6 января сенсационный боевик «Афродита». Русская художественная драма в 6 больших частях с участием артистки Елены Маковской. Комическая в 1 части. Под картину играет трио». *** «Кинотеатр Карполитпросвета. Только один раз 8 февраля две драмы: «Морфинистка» и «Бен-Поль». С 9 февраля — Говорящий кинематограф. Последнее изобретение Эдиссона. Следите за афишами». *** «Кино «Триумф». С 20 июня демонстрируется грандиозный американский кинороман из жизни золотоискателей Аляски — «Герой Аляски» или «Алчущие золота». Сюжет по Джеку Лондону. В главной роли американский артист Вилли Десмонт. 1 серия 8 частей пойдет 20, 21 и 22 июня. Цены обыкновенные».

В газете публикуются цены на продукты. Пишут о спекуляциях с мукой. В некоторых местах на танцы пускают за ржаную муку. Вероятно, повышенный спрос на нее связан с неурожаем прошлого сезона и попаданием в муку спорыньи, портившей хлеб.

«Пьяный хлеб» Заметка от 3 января:

«Карелию постиг неурожай. Причиной была полоса туманов во время цветения ржи и постоянные дожди во время уборки хлеба. Употребляя в пищу хлеб из этой муки, первоначально можно наблюдать желудочно-кишечное расстройство. Дурманящее действие сказывается в сильно угнетенном состоянии, шуме в ушах. При дальнейшем употреблении развивается малокровие. Есть случаи сильного нервного заболевания. На почве употребления этого хлеба у детей школьников замечается тупость к восприятию преподаваемых знаний. Фельдшер Иванов»

Предметы роскоши рабочим не нужны Заметка от 21 мая:

«В лавке Церабкоопа нет мяса, рыбы, ржаного хлеба, но есть конфеты, пряники, шоколад и орехи. Эта роскошь рабочему не нужна».

Первая партия умывальников Заметка от 31 мая:

«Столярно-механическая фабрика выпустила первую партию новых умывальников. Умывальники сделаны из березового дерева, окрашены в любой цвет и могут быть даже полированы. Они имеют вид шкафа-тумбочки, пригодной для украшения любой комнаты. Помимо своего изящества, умывальники имеют много достоинств и в гигиеническом отношении».

Из объявлений: «Цены на галоши понижены. Теперь вместо 5 рублей — 3.50 за пару мужских галош».

Проблемы городского коммунального хозяйства разрешаются медленно. Советский мост, о котором пишут уже два года, до сих пор не построен. Жилья не хватает, рабочие мерзнут в квартирах и нередко сидят без света. Как всегда, городские пожарные вызывают критику корреспондентов.

На борьбу с вредителями Заметка от 10 мая:

«Не успел еще стаять снег и робко показаться первая травка, как беспощадный враг начал уничтожать молодые побеги. Начатое с легкой руки одного ученого мужа из Земотдела продолжили козы, а теперь довершает свинья. Эти четыре деятеля: ученый муж, коза, свинья и Горкоммунотдел вполне заслужили быть отмеченными на страницах истории нашего города. Первомайская площадка превращена в пастбище для коров, свиней и пожарных лошадей. Печальна участь сквера Карцика. От молодых деревьев остались палки».

Снежный занос в квартире кочегара Волгина Заметка от 8 января:

«23 декабря зашел я к Волгину и от ужаса покачал головой. Снегу в квартире полный стол и на полу сугроб до половины комнаты. Служба пути, прими меры! Если же человек заболеет, то вас за это вздуют, за такую халатность».

В Горкоммунотделе Заметка от 5 января:

• Установлена плата с торговцев, торгующих в разнос и в развоз в размере 20 коп. золотом в день.

• Городской электростанции предложено изыскать меры к усилению электрической энергии.

• Коммунотделом разрешен отвод мест под застройки по Шоссе 1 мая.

• Кирпичный завод КСНХ передан Коммунотделу.

• Предложено устройство общественной прачечной.

• Идет заготовка материалов для постройки здания нового здания для пожарного депо.

Ловка коз Заметка от 3 июня:

«В настоящее время петрозаводские милиционеры занялись ловкой коз. Охота легкая и выгодная. Козы приходят к ним сами. 15-20 рублей стоит коза, а тут штраф в 10 рублей, хоть не ходи за ней. Да где рабочему взять 10 рублей, когда у него жалованье 20-30 рублей. Подумала ли над этими вопросами наша Милиция?»

Откомхоз, обрати внимание! Заметка от 24 апреля:

«Откомхоз, обрати внимание на Малую Неглинскую улицу в Закаменском участке и избавь граждан, проживающих на оной, от весеннего купания при переходе через протекающую поперек улицы проточную канаву, так как перемычка еще в 1922 году была кем-то разобрана».

Строительный сезон 1923-24 Заметка от 6 июня:

«В 1923 году Коммунотделом были вымощены проспект Карла Маркса и Малая Закаменская улица, отремонтированы советские дома, устроена общественная баня, улучшены бульвары и скверы, ассенизационный и пожарный обозы. В текущем сезоне будет благоустроен Голиковский сквер на углу Володарского и Угольной улицы, приведены в порядок бульвары Онежской набережной, К. Маркса и сквера по площади 25 Октября».

На пожар после пожара Заметка от 16 февраля:

«Вечером 12 февраля пожарная команда выехала на пожар в районе Голиковка. Вместо Володарского они проехали по Угольной и попали на проспект Урицкого. Брандмейстеру нужно заняться изучением улиц города».

Пожар в бане Заметка от 17 февраля:

«13 февраля при тушении пожара в общественной бане помогли малыши-школьники. Из собравшихся любопытных нашелся только один гражданин, который и то помогал минут 10».

Об уничтожении бродячих собак Заметка от 3 июля:

«В целях прекращения массового появления на улицах бродячих собак Центральный исполнительный комитет Совнаркома постановляет: Горкоммунотделу в недельный срок организовать ловлю собак. Отличительный признак бродячей собаки — отсутствие у нее ошейника. Пойманных собак держать на случай обнаружения владельцами своих собак».

Гроза преступников Заметка от 11 июля:

«15 июня транспортному отделу ГПУ прислана из питомника Ленинграда собака-ищейка Хэдди. На ст. Петрозаводск в бараке № 83 была обнаружена кража со взломом в квартире рабочего Курюмова Павла. Похищено: 2 костюма, пальто, каракулевая шапка, сапоги и белье. Собака Хэдди повела через шоссе 1 Мая в лес и на 0,5 версте от места преступления были найдены парусиновые брюки, старые калоши и документы Курюмова».

Продолжение рубрики «Век советов» читайте на следующей неделе.