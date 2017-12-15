1923-й год: «Женщина, не кури!»

Карельские крестьяне едут в город, спасаясь от голода. В городе обостряются проблемы с жильем и работой. Горожане борются за чистоту дворов и выгребных ям, другие товарищи сражаются на страницах газеты с легким поведением и слабой идейностью окружающих.

Читаем газету «Карельская коммуна», которая в октябре 1923 года превратилась в «Красную Карелию».

О нравах

Все, что еще недавно, до революции, считалось милым развлечением, сейчас воспринимается в штыки: и танцы, и песенки, и кабаре, и шарманка с попугаем.

Песенка студентов Заметка от 1 февраля

«Студенты, курсистки, забудьте институты.

Да здравствует радость, да здравствует флирт.

Да здравствуют песни и танцы.

Чуть-чуть разведем лишь водицею спирт,

И будем резвы как испанцы». Это бездарное произведение с энтузиазмом распевалась в «Триумфе» 15 января. Оно говорит само за себя. Для наших студентов это не годы борьбы за светлое будущее, годы горений, исканий, преодоления препятствий, а годы танцев, флирта, песен и пьянства!»

Работа по борьбе с проституцией Заметка от 1 марта

«27 марта 1923 года создан совет по борьбе с проституцией. В первую очередь решено начать культурно-просветительскую работу. Будет определен ряд лекций и санитарный суд над проституцией. Постановили попросить сыграть на сцене «Триумфа» пьесу Брие «Порченные».

Шарманщик-оракул Заметка от 9 мая

«С наступлением весны в городе появились шарманщики и заунывные монотонные надтреснутые звуки их кормилиц-шарманок оглашают дворы. Жаль, что трудовые гроши платятся за явный обман в виде билетов о судьбе, о счастье, вытаскиваемых проворно из ящика полуголодным ощипанным попкой — непременным спутником почти каждого такого «музыканта». «Вас любят, вы скоро увидите счастье, надейтесь на милость божию…» Не лишним было бы наряду с борьбой против церковного дурмана взять на учет и этих соратников служителей культа».

Шарлатаны приехали Заметка от 28 июня

«В табор цыган, остановившийся на почтовой, совершается настоящее паломничество несознательных масс, большей частью прекрасного пола. В шатре цыганка предсказывает будущее, взимая от 10 рублей с каждого. Скоро ли переведутся в нашей республике граждане с бараньмим мозгами?»

Землетрясение в Карелии Заметка от 29 сентября

«В связи с произошедшими землетрясениями в Японии, Калифорнии, Персии и др. государствах, по городу стали распространяться нелепые слухи. Поговаривают о том, что землетрясение было на Медвежке (ст. Медвежья Гора), а газета все скрывает. На самом деле у нас в Карелии произошло не землетрясение, а языкотрясение наших врагов и шептунов, которые из-за угла говорят, что всему виной безбожники-коммунисты».

Педагог торгует пивом Заметка от 12 июня

«Рестораном Летнего сада заведует некто Климов. Основная профессия его — учитель. Не дело педагогу заниматься торговлей пивом, когда школы нуждаются в учителях».

Бойкот трубачей Заметка от 14 июня

«Писали в газете о мародерстве петрозаводских музыкантов, но трубачей трудно прошибить заметками. В воскресенье они запросили 750 рублей за то, чтобы сыграть в открытии навигации «Интернационал». Яхта-клуб отказал и открыл навигацию пением «Интернационала». Бойкот трубачам!»

Барона выбросили Заметка от 7 июля

«5 июля на общем собрании членов Яхт-клуба состоялись перевыборы председателя. Вместо барона Остен-Сакена председателем Яхт-клуба избран молодой коммунар-комсомолец тов. А. Черных (отв. секретарь Каробласткома РКСМ). Барон уезжает в Питер. Скатертью дорога и попутный ветер, господин барон!»

Женщина, не кури! Заметка от 27 ноября

«Женщина с папиросой в зубах — это символ падения вниз, потому что табак — это яд, такой же, как кокаин или морфий. Табачный яд вызывает рвоту, холодный пот, головокружение, дрожание конечностей, понос, судороги и сильное оглушение. Привыкшие к курению разрушают свой организм, свой мозг. Они становятся худы, забывчивы и прежде времени стареются. Табак дорог и курящая женщина отнимает на табак пищу и одежду от своих детей. Пролетарка настоящая не будет курить».

Не много ли? Заметка от 25 мая

«Северное товарищество Леймановы и Ко. на беспризорных детей отвалило всего 5 фунтов конфект и 500 дешевых папирос. Не мало ли?»

За 6 дней состарилась на 2 года Заметка от 17 декабря

«В отдел записей актов гражданского состояния пришла гр. Щ. выхлопотать себе метрику. Метрику писали по школьному свидетельству, где был указан 1899 год рождения. Посмотрела дома метрику, а там стоит 1997 год! Хотели, видно, омолаживания, да на 2 года состарили!»

Отклик Заметка от 19 декабря

«Заметка не соответствует действительности. Метрики выдаются отделом ЗАГС на основании записей в метрических книгах. Просительница с мамашей настойчиво просили, чтобы справка была написана по школьному свидетельству. И чтобы в метрике был указан 1899 год рождения, ибо в противном случае не может состояться брак ее с любимым человеком, считающим ее гораздо моложе».

Из объявлений: «Сегодня, 28 января, в Зимнем театре драмы идет «Сатана и человек», драма в 4 частях и 7 картинах. Начало ровно в 8 ч. вечера. После спектакля грандиозный Бал-танцы». * * * Во вторник, 24 апреля, в Камерном театре преподаватель астрономии т. В.М. Парфенов прочтет лекцию «Возможно ли столкновение земли с небесными телами». Вход свободный. * * * Кинотеатр войск ГПУ Карелии. 20 и 21 декабря

Русская художественная серия «Шопот сатаны» (Монах брата убийцы). Драма в 5 больших частях и видовая с участием известных артистов Миклашевской и Горской.

Изменения в городе

Городскую власть в газетах упоминают, в основном, в связи с коммунальными проблемами. Отвечает за хозяйство Коммунотдел Петрозаводского городского совета. Председатель Горсовета — Иван Данилов. Популярное слово — антисанитария. В газету пишут кляузы на конкретных людей, которые плохо убирают свои сортиры.По-прежнему, рассказы о работе пожарных наполнены иронией.

Сапоги всмятку Заметка от 19 февраля

«Затруднения с выплатой жалованья рабочим электрической станции заставили Горсовет пойти на такую комбинацию: были закуплены сапоги, которые в настоящее время выданы рабочим с условием удержания из жалованья их стоимости. В среднем за пару сапог удержали 100 рублей. Рабочие охотно взяли сапоги, но товар оказался настолько недоброкачественным, что почти все пожелали вернуть сапоги. Подошва и каблуки оказались сделанными из кожаных стружек, скрепленных клеем. На первый взгляд нельзя было заметить никакой фальши. Конечно, принять обратно сапоги отказались».

Распоряжение власти Заметка от 21 марта

«Обязательное постановление Карельского исполкома об установке плевательниц во всех государственных и общественных помещениях. Ввиду предупреждения распространения туберкулеза легких посредством расплевывания мокроты строго воспрещается плевать на пол. Плевательницы установить в каждой комнате учреждений. Вывесить плакаты: «Плевать на пол строго воспрещается — для этого есть плевательницы».

К открытию ночлежного дома Заметка от 28 января

«Оборудование и открытие ночлежного дома возложено на Обкоммунный дом. Будет помещаться на ст. Петрозаводск».

Продажа игральных карт Заметка от 9 февраля

«Открыта продажа игральных карт при Петрозаводском рассчетно-кассовом подотделе. Изготовление карт составляет государственную монополию. Частная продажа карт а) необандероленных, б) поигранных, в) выделанных на тайных фабриках, г) иностранной выделки карается законом».

Милиция, обрати внимание! Заметка от 20 февраля

«Поступает много жалоб от проживающих по Широкой Слободской ул. На перекрестках улиц Повенецкой, Троцкого, Садовой катающиеся на санях с утра до позднего вечера мальчуганы сбивают с ног прохожих».

Перепись 15 марта Заметка от 19 апреля

«НЭП довольно резко изменила занятия жителей. В сравнении с 1920 годом вместо 972 лиц сельским хозяйством занимаются 49. Возросла группа лиц — хозяев торговых и промышленных заведений с 332 до 822. Число хозяев без наемного труда увеличилось на 187%».

Жилищный кризис Заметка от 19 мая

«В Петрозаводске обострился жилищный кризис. Многие домовладельцы приступают к ремонту домов и выселяют жильцов. Свободных помещений нет. Коммунальным отделом отведено всего 60 мест для строительства домов, сейчас же в отдел ежедневно поступает от 10 до 15 заявлений о предоставлении помещений».

Обухом по голове Заметка от 17 марта

«Около 2, 5 часов ночи загорелась баня-прачечная и дезинфекционное отделение на дворе б. Олонецкой гимназии. Пожарные притащились на пожар с двумя бочками воды после того, как все здание было охвачено огнем. Возмутительно вели себя на пожаре пожарники городской дружины, обливавшие водой из рукавов публику. Картину пожарища завершали двое пьяных, сидевших на заборе».

Надо улучшить жизнь пожарных и усилить команду Заметка от 22 мая

«Петрозаводская пожарная команда насчитывает всего 27 человек вместо 60 по штату. Материальное положение пожарных плохое. Средний заработок равен 360 руб. Обмундирования у пожарных нет».

То, что разрушил городской голова, восстанавливает Коммунотдел Заметка от 25 мая

«В б. скверах на площади Своблды и 25 Октября ремонтируют изгороди. Интересно, за чей счет? Отнесение расходов за счет бывшего городского главы Ф.И. Пр-ва (Прохорова — прим. ред.), в свое время разорившего их, имело бы полное основание».

Городские дела Заметка от 14 июня

«Отделом коммунального хозяйства на следующий квартал намечены следующие мероприятия: постройка второй электрической станции, водопровода, дорожные сооружения и ремонт коммунальных домов».

Вторая электростанция 15 ноября будет готова Заметка от 24 октября

«Мощность электростанции — 154 киловатта, строится для освещения квартир рабочих и улиц рабочего района Голиковки. На улицах предполагается поставить 30 фонарей. Коммунотделом ассигновано на стройку 84.000 руб. золотом. Кроме того, Коммунальным отделом Горсовета было ассигновано 38.000 рублей на постройку нового здания пожарного обоза».

Не бульвар, а пастбище Заметка от 9 июля

«На бульваре Карла Либкнехта гуляют не только люди, но и коровы. Сторож крепко спит».

Улица Комсомола Заметка от 22 сентября

«Горсоветом на последнем заседании постановлено ко дню 6 годовщины Октябрьской революции переименовать Повенецкую улицу в улицу Комсомольцев. Попутно следовало бы переименовать и Голиковский район, дав ему соответствующее времени название».

Переименование площади Заметка от 20 октября

«Петрозаводский Горсовет в ознаменование преобразования Картрудкоммуны в АКССР переименовал площадь Свободы в площадь Республики».

Древлянку необходимо очистить Заметка от 15 июня

«В бывшей архиерейской даче, так называемой Древлянке, и около пожен валяется много свалившихся деревьев. Необходимо очистить место».

Будут ли освещены улицы? Заметка от 12 октября

«Темно, как у негра в желудке, на улице. На весь город несколько электрических фонарей. Коммунотдел, как насчет освещения улиц?»

Прием радиотелеграмм Заметка от 27 января

«Технические завоевания радиотелеграфа достигли совершенства. Радиотелеграф стал доступен всем. Посылайте телеграммы по радио. Плата та, что и за обыкновенную телеграмму. Телеграммы принимаются на радиостанции. Ул. Гоголя, д.20, бывший Архиерейский, и в местной почтовой конторе».

Списков нет Заметка от 6 сентября

«В Петрозаводске существует телефонная станция. Абонентов насчитывается до 300, нот их списков нет. Это производит задержку в соединении».

Из объявлений: «Во Дворце труда организована выставка картин ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ. Вход свободный». * * * «27 марта открывается общественная баня во дворе б. Технического училища. Плата за взрослых — по 3 рубля, с детей — 1 рубль». * * * «Нуждающимся в отдыхе среди красивой природы. В Свирском с.х техникуме (б. Александро-Свирский монастырь) настоящим летом будут сдаваться меблированные комнаты. Можно получать молоко и другие продукты. От станции 16 верст. По телеграмме лошади подаются к поезду».

Кампании

Петрозаводск не отстает от страны: в городе проводятся самые разные кампании — страховые, сберегательные, в помощь иностранным землекопам и собственным беспризорным детям. По данным газеты «Карельская коммуна», 92 учреждения города застраховано в Петрозаводской районной кассе. Пожертвования иногда проходят в форме флешмобов.

Даже дети Заметка от 25 мая

«Дети Дома ребенка имени тов. Гюллинга в возрасте от 3 до 8 лет на вырученные деньги от спектакля, поставленного своими силами, приобрели 5 облигаций пятирублевого достоинства золотого выигрышного займа».

Рабочим Рура Заметка от 2 июня

«В начале апреля было проведено в городе две компании: в помощь Рурским рабочим углекопам и на усиление воздушного флота».

На воздушный флот Заметка от 12 июня

«Карельская трудовая коммуна должна построить для государства один аэроплан «Красная Карелия». «Карельская коммуна» открыла подписку на усиление воздушного флота. Пожертвования принимаются в редакции. Красный воздушный флот — крылатый вестник освобождения нашим зарубежным братьям».

Не только на аэроплан, на колесо для телеги не собрали Заметка от 7 августа

«Каждый комитет крестьянской взаимопомощи должен был внести не менее 25 пудов муки. Или соответствующую сумму денег. Но комитеты взаимопомощи Картрудкоммуны деньгами не заменяют и муку не высылают».

Жертвуют и вызывают Заметка от 20 августа

«По вызову т. Егорова т. Иванов жертвует 100 рублей и вызывает т. Рауба (Олонец). Крестьянин т. Сулимов жертвует 100 руб. и вызывает крестьян села Шуи Степина, Уханова, Трошкина, Тимошкина и Ерошкина».

Почетный председатель Заметка от 13 августа

«На днях на собрании областного инвалидного объединения инвалид труда тов. Гюллинг (председатель Карисполкома) единогласно избран почетным председателем объединения».

Из объявлений: «Кинотеатр Карполитпросвета. 21, 22 и 23 августа — «Гашиш», драма в 6 частях». * * * «Продается чулочно-вязальная машина «Победа». Адрес: пл. Свободы, сторожка Летнего сада». * * * «Пропала собака-лайка самец. Приметы: темно-волчьей масти, хвост загнут вправо, кличка Треф. Доставившему на ул. Зиновьева, д. Любецкой, П. Я. Смирнову будет дано вознаграждение».

Разное

К детям в стране и в городе внимание особое. По любому сигналу о случаях избиения или притеснения детей, органы опеки срываются с места и забирают ребенка в распределитель до выяснения всех обстоятельств. Государство заботится даже о неродившихся пока детях.

Новый закон о семье Заметка от 6 октября

«Комиссией по пересмотру «Кодекса законов об актах гражданского состояния» разработан проект нового закона о семье. По этому проекту, если суд установит, что лицо, названное в заявлении, на момент зачатия ребенка хотя и было в близких отношениях с матерью ребенка, но одновременно и другими лицами, то суд постановляет о привлечении последних в качестве соответчиков и возлагает на всех их обязанность участвовать в расходах, связанных с беременностью, родами и содержанием ребенка и матери».

У ребят Заметка от 15 июня

«В Петрозаводске имеется 5 детдомов школьного типа: «Дом III Интернационала» (35 мальчиков и 38 девочек), дом имени Некрасова (28 мальчиков и 63 девочки), 3-й детский дом (18 мальчиков, 20 девочек), «Финский детдом» (43 мальчика и 45 девочек) и дом имени Пангина (19 мальчиков и 14 девочек). Дошкольного типа: Дом имени тов. Гюллинга, детский сад «III Интернационала», 8-й распределительный пункт. Детский сад посещает 32 девочки и 28 мальчиков».

Доколе Заметка от 7 июня

«30 мая пассажирский поезд зарезал четырех коров в районе города. Коровы — дуры, но машинисты едва ли умней. На пути до Петрограда они режут десятки коров».

Несчастный случай Заметка от 14 июля

«8 июля во время прогулки по Онежскому озеру на полуяхте «Лебедь» по неосторожности застрелился гр-н Шлепаков, агент ООП ст. Петрозаводск».

Продолжение рубрики «Век советов» читайте на следующей неделе.