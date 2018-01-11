Власти Карелии хотят построить дорогу к водопаду Молочный

Конкурс на подготовку документов для строительства 10-километровой дороги к водопаду Молочный в Питкярантском районе проводит Управление автомобильных дорог Карелии. На официальном сайте госзакупок определяют подрядчика для разработки документации по планировке территории, выполнению инженерных изысканий и подготовки проекта строительства.

Начальная (максимальная) цена контракта — семь миллионов рублей. Работы финансируют из бюджета Карелии. Их должны провести до конца августа 2018 года.

Как пояснила начальник отдела координации туристской деятельности карельского Минкульта Юлия Никитина, таким образом власти Карелии готовятся к новой федеральной целевой программе (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма. Ростуризм подготовил концепцию программы на 2019-2025 годы. Сейчас обсуждается вопрос принятия документа.

— Для того, чтобы объект включить в ФЦП, должна быть разработана проектно-сметная документация, — пояснила Юлия Никитина.

Водопад Молочный расположен недалеко от водопада Белые мосты. К последнему уже строят дорогу в рамках действующей ФЦП. Оба объекта станут частью туристического кластера «Южная Карелия».

— Еще один доступный объект позволит создать больше маршрутов, даст возможность предлагать большее количество услуг для туристов и увеличивать время их пребывания на территории республики, — рассказала начальник отдела координации туристской деятельности.

Напомним, ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма основана на принципах государственно-частного партнерства, когда бизнес вместе с региональными и федеральными властями вкладываются в развитие инфраструктуры. В рамках ФЦП в пяти южных районах Карелии создают туристический кластер «Южная Карелия». В 2016 году в его развитие вложили 435 миллионов рублей внебюджетных инвестиций.

В 2017 году Ростуризм выделил 130 миллионов рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составило 30,5 миллиона рублей. Первым объектом, построенным в рамках ФЦП, стал подъезд к горному парку «Рускеала».