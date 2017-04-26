В поездах «Ласточка» появится Wi-Fi

В электропоездах «Ласточка», которые курсируют между Петрозаводском и Санкт-Петербургом, планируется обеспечить доступ к Wi-Fi. Об этом на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии, которое состоялось 25 апреля в Москве, сообщил замминистра транспорта России Николай Асаул.

По его словам, решение оснастить четыре состава оборудованием для беспроводного интернета было принято на совещании в Минкомсвязи. Стоимость работ составляет 3,3 миллиона рублей, предполагается, что они будут выполнены за счёт РЖД.

Также замминистра сообщил, что до конца текущего месяца планируется подписать соглашение о выделении Карелии 490 миллионов на завершение строительства Гоголевского моста в Петрозаводске. Заканчивается и реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса в Бесовце, ввод в эксплуатацию запланирован на 20 мая.