У аэропорта «Петрозаводск» сменился руководитель

В аэропорт «Петрозаводск» назначен новый руководитель. И.о. гендиректора предприятия стал 45-летний Михаил Степанов.

Он сменил на этом посту Виктора Клещева, который 16 января был освобожден от должности приказом и.о. министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрия Кондрашина. Клещев возглавлял аэропорт с июня прошлого года, сообщают «Вести Карелии».

До назначения Михаил Степанов был начальником авиационного комплекса учреждения. Он уже руководил аэропортом с апреля 2014 до марта 2015 года.

Михаил Степанов закончил Качинское высшее военно-авиационное училище в Волгограде. После этого служил в армии, где дослужился до начальника штаба Сиверского авиаполка. В 2006 году в звании подполковника уволился в запас. После этого Степанов вернулся на свою родину в Петрозаводск и пришел на работу в Северо-Западную базу авиационной охраны лесов.