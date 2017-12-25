Три остановочных комплекса отремонтируют в Петрозаводске до Нового года

Три остановочных павильона отремонтируют до 29 декабря в столице Карелии. Они располагаются на улице Московской в районе д. № 11 (в сторону наб. Варкауса), на наб. Варкауса (остановка «ДК «Машиностроитель»), по улице Кирова в районе д. № 40 (остановка «БСМП»).

Помимо этого по просьбам жителей района Древлянка будет установлен предварительно отремонтированный павильон на остановочном пункте «улица Хейкконена» на Лососинском шоссе по направлению к центру города.

Отметим, в октябре этого года на десяти остановочных пунктах общественного транспорта администрацией города уже было установлено десять новых павильонов ожидания, сообщает пресс-служба мэрии.