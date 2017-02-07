Ремонт карельских дорог на 300 миллионов пообещали закончить к осени

Ремонт муниципальных дорог Карелии, на который глава республики поручил выделить 300 миллионов рублей, должен быть завершен к 1 сентября. Об этом со ссылкой на руководителя регионального Госкомтранса Виктора Дроздова сообщили в пресс-службе правительства.

По словам чиновника, к работам дорожники планируют приступить в конце мая – начале июня. Деньги пойдут не только на ремонт дорог, но и на обустройство тротуаров и пешеходных переходов.

О выделении 300 миллионов рублей на ремонт муниципальных дорог Карелии Александр Худилайнен рассказал в январе. К распределению средств глава региона поручил привлечь население районов.