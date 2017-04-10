Расстояния измеряются в рублях

Дорожный фонд Карелии по итогам 2016 года составил около 3,5 миллиардов рублей. Эта сумма почти в два раза превышает размер финансирования в предыдущем году. Существенно пополнился фонд за счет федеральных средств: из центра республика получила полтора миллиарда.

— Это беспрецедентный объем средств, выделенный нашей республике на осуществление дорожной деятельности впервые за последние годы, — отметил заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Ширшов.

В феврале 2017 года между районами Карелии распределили 300 миллионов рублей субсидий по республиканской госпрограмме «Развитие транспортной системы». Эти деньги пойдут на содержание и ремонт муниципальных дорог.

— Все прекрасно понимают: сколько бы денег ни давали, все равно их будет недостаточно. Но, тем не менее, это очень большая помощь. Здесь однозначно можно благодарить Законодательное собрание и правительство Карелии, — заметил глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев. – С помощью субсидии мы сможем решить: в одном поселении отремонтируем целый мост, в другом сделаем уличное освещение, которого там никогда его не было, в третьем обновим проезжую часть дороги.

По словам Сергей Прокопьева, в Олонецком районе уже провели часть процедур, необходимых для получения субсидии: определились с работами на собрании с главами поселений, согласовали с депутатами и перераспределили эти деньги. Сейчас все документы оформлены и находятся на согласовании в Госкомитете Карелии по транспорту.

В администрации Медвежьегорского района выделили ответственного сотрудника, который еженедельно докладывает о работе с субсидией.

— Мы подготовили и подписали все соглашения с комитетом по дорожному хозяйству. Перечень дорог, которые будут включены в эту программу, тоже обозначен, — рассказал глава администрации Медвежьегорского района Владимир Карпенко. — Заканчивается работа по составлению смет, часть из них уже прошла проверку. Некоторые поселения, такие как Шуньга, Толвуя, уже выставили аукцион на заключение контракта.



И. о. председателя Госкомитета по транспорту Карелии Виктор Дроздов: — По поручению врио главы республики мы организовали работу с районами, но она на данный момент не завершена. Мы подписали соглашения на предоставление средств субсидии из дорожного фонда только с половиной из 114 поселений. С остальными продолжаем работу. Однако от некоторых поселений до сих пор нет никакой информации. Как только будут заключены соглашения, поселения смогут объявлять конкурсные процедуры и выбирать конкретных подрядчиков. Мы уверены, что, несмотря на все проблемы, которые сегодня существуют, нам удастся в установленные сроки, до середины мая — начала июня, провести аукционы, чтобы можно было начинать выполнение строительно-монтажных работ.

Главными дорожными стройками в масштабах республики в прошлом году стали Гоголевский мост, участок дороги Кочкома — госграница. Работы на этих объектах продолжаются и в новом году.

— На участок дороги Кочкома — госграница из федерального бюджета выделили 149 миллионов рублей. В этом году Федерация выделила нам еще 160 миллионов, — рассказал Виктор Дроздов. — Но работы на эти суммы уже завершены. На сегодняшний день, вероятно, придется приостанавливать работы и пролонгировать договор на 2018 год, чтобы определиться с источниками финансирования. Недостающая сумма – порядка 500 миллионов рублей.

С Гоголевским мостом пока все идет по плану, и в правительстве надеются, что работы по первой очереди строительства завершат в срок – до конца года.

— В 2017 году для ввода объекта в эксплуатацию из федерального бюджета выделены 490 миллионов рублей. На софинансирование строительства путепровода в бюджете республики предусмотрены средства в размере более 86 миллионов, — рассказал заместитель премьер-министра Игорь Ширшов.

Помимо этих масштабных строек средства дорожного фонда направят и на районные дороги. В 2017 году ремонт продолжат на участках дороги Петрозаводск — Суоярви, на участке дороги Олонец — Питкяранта — Леппясилта в селе Видлица, на магистралях Кемь — Лонка и Кемь — Рабочеостровск и на подъезде к Кестеньге. Кроме того, за счет республиканского бюджета планируют отремонтировать 14 аварийных мостов. На содержание автомобильных дорог в этом году потратят около 1,5 миллиарда.

Однако средств дорожного фонда Карелии на всех не хватит, признается Виктор Дроздов.

— Дорожная сеть республики — это 6,5 тысячи километров и 550 мостов, из которых больше половины – это временные деревянные. Для их содержания в нормативном состоянии необходимо 22 миллиарда рублей, — считает и. о. председателя Госкомитета по транспорту.

С 1 апреля 2017 года дорога от развилки на Вяртсиля до одноименного международного автомобильного пропускного пункта в Сортавальском районе стала федеральной. В планах Упрдор «Кола» в ближайшие годы капитально отремонтировать дорогу на всем ее протяжении. В 2017 году будет разработана проектная документация на участки с 0 по 16 км, с 16 по 29 км, а в 2017-2018 годах — на оставшиеся участки: с 29 по 42 км, с 42 по 54 км.

Частично проблему недостатка денег может решить передача части дорог в федеральную собственность. Этот вопрос представитель республиканских властей будут поднимать на предстоящей встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым.

— Это вопрос о передаче двух республиканских дорог в федеральную собственность: первая – от поворота на Лоухи на Пяозеро и Суоперя, к международному пункту пропуска, и вторая – дорога Кочкома — госграница, переход на Рюттю. Если эти вопросы удастся решить, то это будет большое подспорье для республики. Освободятся финансовые средства, которые мы будем направлять на решение других проблем.