Расписание пригородных поездов в Карелии изменится на несколько дней

В апреле расписание пригородных поездов в Карелии частично изменится в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-западной пассажирской компании.



п. № 6622 (20, 25, 27 апреля 2017 года) Кемь отправдение 10:00, Ламбино 10:26 – 10:27, Поньгома 10:46 – 10:47, Кузема 11:09 – 11:10, Сиг 11:43 – 11:44, Энгозеро 12:19 – 12:20, Амбарный 12:37 – 12:38, Боярская 12:59 – 13:00, Лоухи прибытие 13:26; п. № 6622 (20, 25, 27 апреля 2017 года) Кемь отправдение 10:00, Ламбино 10:26 – 10:27, Поньгома 10:46 – 10:47, Кузема 11:09 – 11:10, Сиг 11:43 – 11:44, Энгозеро 12:19 – 12:20, Амбарный 12:37 – 12:38, Боярская 12:59 – 13:00, Лоухи прибытие 13:26; п. № 6621 (20, 25, 27 апреля 2017 года) Лоухи отправление в 16:40, Боярская 17:05 – 17:06, Амбарный 17:27 – 17:28, Энгозеро 17:45 – 17:46, Сиг 18:22 – 18:23, Кузема 18:54 – 18:55, Поньгома 19:16 – 19:17, Ламбино 19:36 – 19:37, Кемь прибытие в 20:00.