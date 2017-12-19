Радость на миллиард

Сегодня после почти пятилетнего перерыва движение по Гоголевскому путепроводу снова восстановилось. Компания «КСМ» справилась со строительством объекта в срок. В торжественном открытии моста приняли участие первые лица Карелии, федеральные чиновники и две сотни жителей города.

Гоголевский мост построили в 1961 году. Спустя полвека – в 2013 году – по решению Верховного суда Карелии его полностью закрыли для движения автомобилей. Причина – аварийное состояние путепровода. В конце 2016 года компания «КСМ» выиграла контракт на строительство нового моста. С этой задачей фирма справилась за год.

На строительство Гоголевского моста в 2016 году было выделено 600 миллионов рублей, а в текущем – еще 490 миллионов. 600 миллионов из общей суммы было собрано благодаря системе «Платон».

– Сегодня для всех нас не просто политическое событие, это очень важное событие для всех жителей города, в особенности для жителей Древлянки. От всех нас я выражаю глубокую признательность всем строителям компании «КСМ» за этот подарок городу к Новому году. Уверен, что новый мост будет не один десяток лет служить нашим горожанам. Объект построен в срок, очень приятно, что мы оправдали ожидание петрозаводчан, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков перед торжественным открытием путепровода.

По мнению спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, открытия моста ждали не только петрозаводчане, но и многие жители Карелии.

– Новый мост – это действительно очень хороший подарок и к столетию Карелии, и к предстоящему Новому году. Очень хочется поблагодарить всех горожан за терпение. А также сотрудников компании «КСМ» за быструю и качественную работу. Приятно, что этот объект строили именно наши строители – ведь они строят на века, – сказал Элиссан Шандалович.

Длина нового Гоголевского моста – 345 метров, ширина – 16 метров. По проекту путепровод должен быть четырехполосным. При этом реализация проекта выделена в два этапа: первая сдана сегодня – двухполосный мост уже открыт. Такой же объект появится тогда, когда на него будет выделено финансирование.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

По мнению строителей, новый Гоголевский мост очень надежный: по проекту глубина скважин составляет от 22 до 24 метров (это примерная высота восьмиэтажного дома), в эти скважины установили арматурный каркас и залили в них бетон. Мост держится на 96 балках. По контракту компания «КСМ» должна была построить путепровод, но и устроить подъезды к нему. Таким образом, общая протяженность моста с подъездами составила 900 метров.

В церемонии открытия Гоголевского моста также приняли участие замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и гендиректор КСМ Николай Макаров.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

После того как чиновники перерезали ленточку, по Гоголевскому путепроводу со стороны Республиканской больницы в сопровождении ГИБДД двинулась первая колонна автомобилей. Спустя несколько минут движение на мосту стало оживленным.

«Республика» спросила жителей города, как давно они ждали открытия нового моста и с какими чувствами теперь двигаются по нему.

Анатолий Бекетов

Мы очень долго ждали открытия этого моста. Это сложное инженерное сооружение, и наши местные строители справились и сдали мост в срок. И для водителей, и для пешеходов это огромный подарок перед Новым годом. Думаю, теперь люди будут быстрее добираться до места работы и до места жительства.

Лидия Лукашук

Я живу в Петрозаводске уже 50 лет. Я, конечно, очень рада открытию моста. Меня с Древлянкой связывает очень многое: там живут мои родственники. Теперь добираться до этого района города станет гораздо быстрее. Радостно, что мост построили в срок.

Елена

Гоголевский мост мы ждали очень долго. Я и автомобилист, и пешеход. Теперь благодаря мосту очень много времени можно сэкономить.

Антонина Лобанова

Я впервые иду по Гоголевскому мосту: увидела, что его открывают, и решила пройти. Очень хорошие впечатления. Я живу с той стороны моста – рядом с Республиканской больницей. Там был очень большой поток машин. Надеюсь, теперь он станет меньше. Да и в центр города теперь можно быстрее прийти. Очень хорошо!

Кирилл Оськин

Мне очень приятно, что Гоголевский мост наконец-то открылся. Я живу на улице Черняховского, она постоянно была загружена. Автомобили ездили сплошным потоком, пешеходам было очень проблематично пройти. Теперь, я уверен, такого не будет: большинство водителей снова начнут пользоваться Гоголевским мостом.

Татьяна Архипова

Это очень долгожданный мост. Для нашей семьи его открытие – большая радость: наша бабушка живет на Древлянке. Теперь мы можем быстро, объезжая пробки, добираться до нее. А без моста на это у нас уходило минут 20-30. Мы очень рады.