Радость на миллиард

После пяти лет ожидания в Петрозаводске открылся Гоголевский путепровод, связывающий центр города и микрорайон Древлянка. По мнению главы региона, открытие моста – прекрасный подарок Петрозаводску к Новому году.

Сегодня после почти пятилетнего перерыва движение по Гоголевскому путепроводу снова восстановилось. Компания «КСМ» справилась со строительством объекта в срок. В торжественном открытии моста приняли участие первые лица Карелии, федеральные чиновники и две сотни жителей города.

Гоголевский мост построили в 1961 году. Спустя полвека – в 2013 году – по решению Верховного суда Карелии его полностью закрыли для движения автомобилей. Причина – аварийное состояние путепровода. В конце 2016 года компания «КСМ» выиграла контракт на строительство нового моста. С этой задачей фирма справилась за год.

На строительство Гоголевского моста в 2016 году было выделено 600 миллионов рублей, а в текущем – еще 490 миллионов. 600 миллионов из общей суммы было собрано благодаря системе «Платон».

Артур Парфенчиков– Сегодня для всех нас не просто политическое событие, это очень важное событие для всех жителей города, в особенности для жителей Древлянки. От всех нас я выражаю глубокую признательность всем строителям компании «КСМ» за этот подарок городу к Новому году. Уверен, что новый мост будет не один десяток лет служить нашим горожанам. Объект построен в срок, очень приятно, что мы оправдали ожидание петрозаводчан, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков перед торжественным открытием путепровода.

По мнению спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, открытия моста ждали не только петрозаводчане, но и многие жители Карелии.

– Новый мост – это действительно очень хороший подарок и к столетию Карелии, и к предстоящему Новому году. Очень хочется поблагодарить всех горожан за терпение. А также сотрудников компании «КСМ» за быструю и качественную работу. Приятно, что этот объект строили именно наши строители – ведь они строят на века, – сказал Элиссан Шандалович.

Длина нового Гоголевского моста – 345 метров, ширина – 16 метров. По проекту путепровод должен быть четырехполосным. При этом реализация проекта выделена в два этапа: первая сдана сегодня – двухполосный мост уже открыт. Такой же объект появится тогда, когда на него будет выделено финансирование.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов

 

По мнению строителей, новый Гоголевский мост очень надежный: по проекту глубина скважин составляет от 22 до 24 метров (это примерная высота восьмиэтажного дома), в эти скважины установили арматурный каркас и залили в них бетон. Мост держится на 96 балках. По контракту компания «КСМ» должна была построить путепровод, но и устроить подъезды к нему. Таким образом, общая протяженность моста с подъездами составила 900 метров.

В церемонии открытия Гоголевского моста также приняли участие замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и гендиректор КСМ Николай Макаров.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов

 

После того как чиновники перерезали ленточку, по Гоголевскому путепроводу со стороны Республиканской больницы в сопровождении ГИБДД двинулась первая колонна автомобилей. Спустя несколько минут движение на мосту стало оживленным.

«Республика» спросила жителей города, как давно они ждали открытия нового моста и с какими чувствами теперь двигаются по нему.

Анатолий БекетовАнатолий Бекетов

Мы очень долго ждали открытия этого моста. Это сложное инженерное сооружение, и наши местные строители справились и сдали мост в срок. И для водителей, и для пешеходов это огромный подарок перед Новым годом. Думаю, теперь люди будут быстрее добираться до места работы и до места жительства.

Лидия Лукашук

Лидия Лукашук

Я живу в Петрозаводске уже 50 лет. Я, конечно, очень рада открытию моста. Меня с Древлянкой связывает очень многое: там живут мои родственники. Теперь добираться до этого района города станет гораздо быстрее. Радостно, что мост построили в срок.

Елена

Елена

Гоголевский мост мы ждали очень долго. Я и автомобилист, и пешеход. Теперь благодаря мосту очень много времени можно сэкономить.

Антонина Лобанова

Антонина Лобанова

Я впервые иду по Гоголевскому мосту: увидела, что его открывают, и решила пройти. Очень хорошие впечатления. Я живу с той стороны моста – рядом с Республиканской больницей. Там был очень большой поток машин. Надеюсь, теперь он станет меньше. Да и в центр города теперь можно быстрее прийти. Очень хорошо!

Кирилл Оськин

Кирилл Оськин

Мне очень приятно, что Гоголевский мост наконец-то открылся. Я живу на улице Черняховского, она постоянно была загружена. Автомобили ездили сплошным потоком, пешеходам было очень проблематично пройти. Теперь, я уверен, такого не будет: большинство водителей снова начнут  пользоваться Гоголевским мостом.

Татьяна Архипова

Татьяна Архипова

Это очень долгожданный мост. Для нашей семьи его открытие – большая радость: наша бабушка живет на Древлянке. Теперь мы можем быстро, объезжая пробки, добираться до нее. А без моста на это у нас уходило минут 20-30. Мы очень рады.

 

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Илья Прохоров
Илья Прохоров
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