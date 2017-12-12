Пять троллейбусных маршрутов изменятся в Петрозаводске

С 25 декабря троллейбусы №2, 3, 4, 5 и 6 изменят маршруты. Изменения связаны с ограничениями по массе на мостах на Луначарского, Мерецкова, Кирова и Антикайнена, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Новые маршруты троллейбусов: №2: «к/ст. Лыжная» — ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Правды – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – «к/ст. Лыжная» №3: «к/ст. Заводская» — ул. Заводская – ш. Шуйское – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – «к/ст. Хлебокомбинат» – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – «к/ст. Заводская» №4: «к/ст. Лыжная» – ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – пр. Александра Невского – ул. Правды – ул. Куйбышева – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – «к/ст. Лыжная» №5: «к/ст. Лыжная» — ул. Лыжная – ул. Ровио – пр. Комсомольский – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Заводская – «к/ст. ДСК» — ул. Заводская – ул. Зайцева – ул. Мелентьевой – наб. Варкауса – ул. Московская – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Комсомольский – ул. Ровио – ул. Лыжная – «к/ст. Лыжная» №6: «к/ст. Корабелов» – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Правды – ул. Куйбышева – пр. Ленина – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – «к/ст. Товарная станция» — ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Правды – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – «к/ст. Корабелов»

Напомним, мосты на Луначарского, Мерецкова и Кирова были признаны опасными для эксплуатации. В первой декаде января движение по ним будет ограничено для большегрузного транспорта, на двух последних будет открыта только одна полоса.

По словам Ирины Мирошник, все три моста можно отремонтировать в течение одного сезона, однако для этого понадобится федеральное финансирование.