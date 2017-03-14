Проект нового Соломенского моста откорректируют за три миллиона рублей

Корректировкой проекта строительства нового наплавного моста в Соломенном займется компания «Инженерный центр судостроения». Как сообщили в пресс-центре мэрии, городские власти заплатят победителю аукциона 3 миллиона 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2015 году Инженерный центр судостроения подготовил проектную документацию, в 2016 году прошел аукцион на строительство объекта. Однако заявок на участие в аукционе не поступило.

Анализ проектного решения показал, что в документации не учтен ряд факторов, без проработки которых реализовать проект невозможно. Речь идет о берегоукреплении и сопряжении наплавного моста с береговой частью. Кроме того, конструкция аппарелей моста, вызывающая нарекания автолюбителей города, оставалась без изменения.