Причал в Хийденсельге оборудуют для приема туристических теплоходов

Туристическую инфраструктуру Питкярантского района планируют развивать за счет создания современного пассажирского причала. Для этого власти Карелии планируют реконструировать старый причал в Хийденсельга, который принадлежит Ладожскому лесопильному заводу и сейчас используется для отгрузки бруса, пило- и лесоматериалов.

Объект нуждается в ремонте, также нужны работы по углублению дна. После этого причал сможет принимать суда с туристами, которые будут отправиться из поселка в такие популярные места, как горный парк «Рускеала» или водопады Белые мосты.

Планы по превращению причала в пассажирский с руководством завода обсудил глава Карелии Артур Парфенчиков, который 29 сентября находится в Питкярантском районе в рабочей поездке. Более детально эту идею рассмотрит рабочая группа по развитию береговой инфраструктуры Ладожского озера вблизи Хийденсельги. Она будет сформирована до 2 октября.