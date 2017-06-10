Питерские перевозчики сорвали междугородние и пригородные рейсы по Карелии

Поздно вечером 9 июня три компании — ООО «Инлайн», «Транском» и «АТК» — уведомили «Карелавтотранс» (в чьем хозяйственном ведении находится Петрозаводский автовокзал), что с 10 июня они не будут обслуживать свои маршруты. Это примерно 40 процентов всех междугородних и пригородных рейсов республики.

Эти компании, которые местные перевозчики называют питерскими, до вчерашнего дня обслуживали междугородние рейсы из карельской столицы в Кемь, Сегежу, Костомукшу, Сортавалу, Лахденпохью, Вяртсиля. Как нам сообщили в «Карелавтотрансе», сейчас полностью восстановлено движение из Петрозаводска в Сегежу: этот маршрут взял на себя местный перевозчик ООО «Рапид». А вот с остальными направлениями есть проблемы.

В «Карелавтотрансе» добавили, что рейсы в Кемь, Костомукшу и Сортавалу хотя бы частично должны восстановить к завтрашнему дню. А ситуация с Лахденпохьей и в Вяртсиля может решиться только к понедельнику.

Также в «Кареавтотрансе» рассказали, что восстанавливать начали сначала пригородные маршруты, потому что сегодня основной контингент пассажиров — дачники. Таким образом, почти все пригородные рейсы функционируют.

Тем не менее пассажиров просят обращать внимание на изменение в расписании, притом в первую очередь — в официальной группе автовокзала, поскольку на сайте оперативно вносить информацию у сотрудников компании не получается.

На автовокзале добавили, что «Карелавтотранс» и Госкомитет Карелии по транспорту предпринимают экстренные меры по замене перевозчиков на пригородных и междугородных рейсах, которые выполняли фирмы Инлайн, АТК и Транском.