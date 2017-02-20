Петросовет определился, что считать автохламом

Петрозаводский городской совет определился, что считать разукомплектованными и брошенными автомобилями. Определения можно найти в проекте решения горсовета, выложенном на сайте мэрии.

Разукомплектованными транспортными средствами городские власти предлагают считать те, у которых отсутствуют несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, спущено не менее двух колес. Также к этой категории причислили сгоревшие автомобили.

Брошенными транспортными средствами в проекте называются транспортные средства, не имеющие собственника, собственник которых неизвестен, либо те, от права собственности на которые отказались. С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.

Подробнее о проблеме автохлама в Петрозаводске — в тексте «Ржавая недвижимость».