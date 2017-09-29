Первый этап строительства подъезда к водопаду Белые мосты завершается

Глава Карелии Артур Парфенчиков 29 сентября побывал на строительстве дороги к водопаду Белые мосты в Питкярантском районе. О ходе работ ему рассказала заместитель гендиректора «ТПО «Питкяранта», одного из инвесторов, который вкладывает деньги в инфраструктуру южного туристического кластера.

По словам Ирины Каковки, на первом этапе строительства из-за обнаруженных скальных пород пришлось вносить изменения в уже утвержденный проект. Сейчас он находится на рассмотрении. Тем не менее работы не прекращаются, и те объемы, которые запланировали на 2017 год, будут выполнены.

Определенные сложности возникли со вторым этапом благоустройства — строительством еще 3,5 километра дороги и прокладкой 13 километров линий электропередачи. Проект должен быть согласован с РЖД и ТГК-1, но сделать это оказалось непросто.

— Они не отказывают в согласовании, но процедура прохождения документов очень длительная. Это может занять месяц-два, что в нашем случае недопустимо. Нам нужно успеть в этом году сделать проект и пройти экспертизу, чтобы привлечь деньги на следующий год. Если проекта не будет, то и финансирование мы не получим, — сказала Ирина Каковка.

Артур Парфенчиков пообещал повлиять на процесс и поручил организовать совещание с энергетиками. Также он попросил в письменном виде изложить просьбы к руководству РЖД и пообещал лично передать их начальнику Октябрьской железной дороги Владимиру Голоскокову.

Напомним, в 2016 году правительство Карелии и Ростуризм подписали соглашения о строительстве асфальтовых дорог к водопаду Белые мосты и горному парку «Рускеала». Благодаря новой дороге водопад станет доступным для путешественников. По планам туристический поток к Белым мостам должен увеличиться на 65 тысяч посещений в год. Финансирование строительства осуществляется в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма.