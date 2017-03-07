Нерейсовый автобус

Согласно опросу пассажиров, проблемы с автобусным сообщением есть в каждом районе Карелии. Если на популярных маршрутах расписание соблюдается, то на менее востребованных – срывов в соблюдении графика хватает: слишком уж невыгодно наматывать несколько сот километров ради пяти-шести пассажиров. «Республика» проанализировала, в каком положении сейчас находится этот социально-значимый бизнес и можно ли исправить ситуацию с перевозками.

Поиск панацеи

В 2014 году по различным причинам были сорваны 383 рейса пригородных и междугородных маршрутов, зафиксировано 158 опозданий. Срывы, как сообщал Госкомитет по транспорту Карелии, происходили обычно из-за технических неисправностей автобусов и отсутствия резервных машин у перевозчиков.

Тогда-то республиканский Госкомтранс и решил улучшить в регионе автобусное сообщение, точнее – его организацию. Оставив без изменений маршрутную сеть, ведомство весной 2015 года объединило экономически привлекательные и убыточные маршруты. Если ранее в конкурсе на пригородные и межмуниципальные перевозки по Карелии было заявлено 98 лотов, то теперь их стало всего четыре. Специалисты комитета в один голос стали называть новую схему эффективной: обеспечивается транспортная доступность всех районов, проверки техсостояния автобусов становятся проще.

Четыре лота условно разделили по направлениям: Северное, Суоярвское — Западное, Сортавальское — Южное и Восточное. Обслуживать их по результатам конкурсного отбора стали четыре перевозчика – госпредприятие «Карелавтотранс», компании «Инком», «АТК» и «Транском».

Госкомтранс в конце 2015 года отрапортовал: количество жалоб от пассажиров значительно сократилось. Чиновники в отчетах сообщали: люди очень довольны тем, что многие ПАЗики заменили на 45-местные автобусы туристического типа.

Маленькие, но свои

Главным противником укрупнения лотов стали местные мелкие перевозчики – из-за него они не смогли участвовать в конкурсе: компании не соответствовали предъявленным требованиям.

Что именно требовалось от участников конкурса, рассказала бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

Лот №1 (Северное направление): количество автобусов – 36, из них большой вместимости – 24, средней – 5, малой – 7. Лот №1 (Северное направление): количество автобусов – 36, из них большой вместимости – 24, средней – 5, малой – 7. Лот №2 (Суоярвское направление): количество автобусов – 17, из них большой вместимости – 5, средней – 12, мелкой – не предусмотрено. Лот №3: (Сортавальское направление): количество автобусов – 22, из них большой вместимости – 7, средней – 13, мелкой – 2. Лот №4: (Восточное направление): количество автобусов – 25, из них большой вместимости – 10, средней – 10, мелкой – не предусмотрено.



Местные перевозчики посчитали эти критерии отбора ограничением конкуренции. Чтобы участвовать в самом маленьком лоте (Суоярвское направление), нужно было иметь минимум 17 машин – ни у одной карельской компании такого количества автобусов нет.

В 2015 году в карельское управление Федеральной антимонопольной службы поступило несколько жалоб на проведение конкурса. Обращения подали более десяти индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в этой сфере.

Предположения недовольных предпринимателей подтвердились: УФАС нашло в действиях госкомитета нарушения Закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики заявили – сокращение лотов поставило в привилегированное положение определенных участников конкурса.

Начальник УФАС Карелии Артур Пряхин назвал тогда главным доводом заявителей то, что лоты были укрупнены необоснованно:

– Вопрос в том, что если лотов два или четыре, это не должно ограничивать конкуренцию. Пусть хоть один будет! Но не должно быть никакой причинно-следственной связи между укрупнением лотов и ограничением конкуренции, – заявлял Артур Пряхин.

Таким образом, местные компании могли заниматься перевозками только на субподряде. Условия субподряда многих бизнесменов не устраивали.

Кондопожский предприниматель Евгений Данилкин не вошел в число четырех победителей конкурса. Несмотря на это он продолжил нелегально заниматься пассажирскими перевозками по маршруту Петрозаводск – Кондопога. Бизнесмен пояснял, что без прибыли от этого рейса ему не удастся покрыть убытки от внутрирайонных маршрутов и предприятие придется ликвидировать – без работы останутся 35 человек. 1 апреля 2016 года УГАДН Карелии арестовало два автобуса, принадлежащих Данилкину. Бизнесмен отреагировал – отменил все свои рейсы между Петрозаводском и Кондопогой, а также между райцентром и населенными пунктами района. Итог – транспортный коллапс муниципального масштаба. Позже предприниматель придумал новую схему: его автобусы между Петрозаводском и Кондопогой стали курсировать как заказные. Заказ оформил другой бизнесмен.



Карельский индивидуальный предприниматель Антон Белкин до укрупнения лотов дважды в неделю осуществлял перевозки на двух маршрутах: Петрозаводск – Сортавала (через Олонец) и Петрозаводск – Беломорск. После проведенного весной 2015 года конкурса Белкину пришлось продать почти половину всех своих автобусов, чтобы хоть как-то спасти бизнес. А после он также ушел «в тень».

Как рассказал Антон Белкин, некоторые победители конкурса с укрупненными лотами брали на субподряд местных предпринимателей на очень невыгодных условиях – 50 процентов от чистой прибыли. То есть половину заработанных денег нужно было отдать просто за то, чтобы работать на маршруте. Находились и те, кто не смог отказаться от этих условий: опять же, чтобы спасти свой бизнес.

Сторона закона

Весной прошлого года Арбитражный суд Карелии признал укрупнение лотов на пассажирские перевозки нарушением правил конкуренции. Компания «Транском» (один из перевозчиков, победивших в конкурсе с укрупненными лотами) подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Однако Арбитражный суд Северо-Западного округа в ноябре 2016 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В феврале врио главы Карелии Артур Парфенчиков

В феврале врио главы Карелии Артур Парфенчиков освободил от должности председателя регионального Госкомитета по транспорту Виктора Дроздова. Его обязанности сейчас исполняет заместитель Дроздова – Алексей Марков.

Новую апелляцию рассматривал уже Тринадцатый арбитражный суд в Санкт-Петербурге. 27 февраля он окончательно постановил: укрупнение лотов на пассажирские перевозки в Карелии нарушают закон «О защите конкуренции».

Замглавы Карелии по развитию инфраструктуры Игорь Ширшов в этот же день заявил, что правительство объявит новый конкурс на пассажирские перевозки в течение полугода. По поводу организации нового конкурса врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел совещание с премьер-министром Олегом Тельновым. Он дал правительству 10 дней на подготовку предложений по условиям нового аукциона. Как сообщил премьер-министр Карелии, для этого республиканским властям необходима мотивировочная часть решения апелляционного суда.

– Чтобы подготовить предложения по условиям нового конкурса, нам нужно учесть все позиции, которые были выставлены УФАС и приняты судом. Их все нам нужно отразить в конкурсной документации, – заявил Олег Тельнов.

Прецеденты

О проблемах с автобусным сообщением в регионе уже давно говорят не только пассажиры. Депутат Заксобрания Карелии Максим Воробьев назвал ситуацию с пассажирскими перевозками в республике неудовлетворительной.

– Примером плохой организации пассажирских перевозок служит срыв рейсов в Костомукшу в минувшие новогодние праздники. Люди несколько раз ждали автобус на морозе. Им никто не сообщил об отмене рейсов, – рассказал Максим Воробьев.

Отмена рейсов – не единственная беда пассажиров. Так, например, вечером 16 февраля на 137-м километре трассы Ледмозеро – Костомукша перевернулся пассажирский автобус. Тогда ГИБДД назвала предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением – автобус съехал в кювет и завалился на бок. В нем находилось 17 человек. К счастью, серьезных травм никто не получил.

В ноябре прошлого года следовавший в Кондопогу автобус загорелся прямо во время движения. Как сообщали очевидцы происшествия, возгорание произошло в моторном отсеке. В машине находилось 10 человек. Людей удалось спасти, машину – нет:

8 января у автобуса, следовавшего из Суоярви в Петрозаводск, оторвалось колесо. Примечательно то, что пассажиров на неисправную машину пересадили после того, как их первый автобус заглох прямо в пути, в тридцати километрах от пункта отправления.

В группе «Подслушано в Суоярви» этой теме посвящено множество гневных постов. Люди последними словами ругают перевозчиков, обвиняя их в невыполнении своих обязанностей: автобусы грязные, неисправные, расписание – не соблюдается. Кто-то искренне советует пользоваться услугами только местных перевозчиков. Кто-то уверен – проблему нужно решать кардинально.

Депутат Заксобрания от Прионежского и Пряжинского районов Ольга Шмаеник рассказала, что после укрупнения лотов количество жалоб на автобусное сообщение увеличилось в несколько раз.

– Мне никогда так часто не жаловались люди на пассажирские перевозки, как в 2015 и в 2016 годах. Очень много жалоб на маршрут Петрозаводск – Каскесручей: несколько месяцев назад рейсы отменялись один за другим. В 2016 году не было ни одного рейса по маршруту Петрозаводск – Гонганалица, хотя в расписании на автовокзале он есть. Регулярные проблемы были с рейсами на Кудаму, на Соддер, на Эссойлу, – рассказывает Ольга Шмаеник.

Жители Эссойлы, кстати, начали самостоятельно решать проблему с автобусным сообщением. В группе «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» подписчики предлагают друг другу услуги такси:

Сейчас к укрупнению лотов многие относятся отрицательно. Так например, по мнению Максима Воробьева, необходимо допустить к участию в конкурсе всех желающих, однако к ним должно быть применено несколько требований. Во-первых, автобусы должны соответствовать всем нормативно-законодательным актам по безопасности перевозок. Во-вторых, компании-перевозчики должны иметь резерв автобусов, чтобы в случае поломки машины люди не остались без транспорта.

Ольга Шмаеник в свою очередь убеждена, что объединять прибыльные и убыточные маршруты в какой-то мере все-таки придется: иначе по-прежнему в отдаленных населенных пунктах жителям не видать регулярных рейсов в райцентры и в карельскую столицу.

Директор ГУП РК «Карелавтотранс» Андрей Алексеев считает, что в новом конкурсе должны быть прописаны определенные условия. Во-первых – классы автобусов. Это нужно для того, чтобы люди на дальние расстояния (например, из Петрозаводска в Костомукшу) не ездили на ПАЗиках. Также Алексеев уверен, надо сделать так, чтобы победители в конкурсе не передавали выполнение своих обязанностей третьим лицам. – Нужно добиваться того, чтобы население обслуживали те перевозчики, которые выиграли конкурс – надо избегать субподрядов: они усложняют контроль над выполнением законодательства и условий договоров, – отметил Андрей Алексеев. Директор «Карелавтотранса» добавил, у всех организаций, победивших в конкурсе с укрупненными лотами, есть субподрядчики – карельские перевозчики. По его словам, многие местные предприниматели отказались от кабальных условий субподряда и ушли «в тень», выполняя псевдозаказные рейсы (как ИП Данилкин). В «Карелавтотрансе» надеются, что после проведения нового конкурса ушедшие «в тень» перевозчики вернутся на автовокзал. Андрей Алексеев уверен – многие карельские предприниматели будут рады вернуться к той схеме, которая была до укрупнения лотов.



Предложения по новому конкурсу на пассажирские перевозки чиновники должны подготовить в ближайшие две недели. Мотивировочная часть решения суда, признавшего укрупнение лотов нарушением, у республиканских властей уже есть.