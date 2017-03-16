Парфенчиков поручил улучшить транспортное сообщение с Костомукшей

Правительство Карелии займется развитием транспортного сообщения с Костомукшей. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в ходе рабочей поездки по северным районам республики.

По словам руководителя региона, сейчас готовится новый конкурс на междугородние автобусные перевозки. На днях в правительстве обсудили требования, которые должны быть соблюдены при формировании заявок. Основными при этом станут вопросы качества транспорта и безопасности движения.

— Пока я только озвучиваю вам свое поручение, — отметил Артур Парфенчиков. – Жду предложений, в том числе от муниципальных властей, а также жду глубокий доклад об обоснованности и объективности будущих тарифов.

Также врио главы Карелии затронул вопрос о железнодорожном сообщении с Костомукшей. Сейчас поезда из города горняков в Петрозаводск и Санкт-Петербург ходят два раза в неделю, летом – три раза. Но этого недостаточно, уверен Артур Парфенчиков.

— Этот вопрос мы будем прорабатывать с нашими коллегами из Октябрьской железной дороги. Кроме того, 7 апреля приезжает министр транспорта России Максим Соколов. Я попросил своих коллег из правительства включить вопрос железнодорожного сообщения с Костомукшей в повестку наших переговоров. Понятно, что маршрут убыточный, но будем работать.

Кроме того, Артур Парфенчиков дал поручение поработать с руководством РЖД, чтобы заменить в поездах старые вагоны на новые.