Около 15 тысяч пассажиров принял аэропорт «Петрозаводск» в этом году

С января по декабрь 2016 года аэропорт «Петрозаводск» принял на своих посадочных полосах 412 самолетов. В столицу Карелии по воздуху за это время прибыли 14 233 пассажира. Об этом «Республике» рассказал заместитель гендиректора аэропорта Никита Шеметов.

Напомним, после реконструкции аэропорт Петрозаводска может принимать до пяти бортов класса Boeing-747 или один борт класса Ил-76. Также комплекс включает четыре вертолетные площадки. В планах правительства и руководства аэропорта — довести число авиапассажиров до 200-300 тысяч человек в год.

Это позволит избавиться от сегодняшней необходимости субсидировать полеты и выйти на коммерческую окупаемость аэропорта. Пока же — в 2016 году — полеты в Москву субсидировались из республиканского бюджета, рейсы в Северную столицу – из федеральной казны.