Огромный шатер развернули над Гоголевским мостом в Петрозаводске

Для защиты от дождя над строящимся Гоголевским мостом в Петрозаводске развернули шатер размером 15 на 30 метров. Часть работ по устройству выравнивающего слоя и гидроизоляции проводят внутри него.

Подрядчик, компания «КСМ», завершил очередной этап возведения путепровода — выполнены все монолитные консоли и надопорные монолитные участки.

Кроме того, продолжают работы по устройству сетей и коммуникаций, подходов к путепроводу со стороны улицы Красноармейской и Лососинского шоссе. Длина путепровода с подходами составляет порядка 900 метров. В октябре на мосту планируют укладывать асфальт.

Напомним, Гоголевский путепровод начали строить в конце 2016 года. Сумма контракта на его возведение составляет 999,9 миллиона рублей. Работы должны завершить в декабре 2017 года.