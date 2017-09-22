Новый понтонный

В Соломенном начали устанавливать временный понтонный мост. Стоять он будет до декабря, к тому времени на Онежском судостроительном заводе построят новый. Сейчас же понтон предоставило Карелии Министерство обороны России. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков договорился с министром Сергеем Шойгу.

Монтировать понтон начали сегодня около 8 утра. Полностью закончить работы должны к ночи. Пока же на подъездах к мосту образуются пробки. Автомобили пропускают, но не постоянно. С девяти до десяти утра, например, машины стояли в пробке, и она не двигалась.

Временная переправа будет двухполосной и сможет выдерживать любой вес, поскольку предназначена для тяжелой военной техники. Мост будет идти параллельно по отношению к старому и несколько левее от него.

В мэрии нам сообщили, что старый понтонный мост перекрывать не будут: обе переправы будут работать одновременно.