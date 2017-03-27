Неверов: «Решение о двукратном повышении тарифа «Платон» отменено»

Вопросам отрасли внутренних грузоперевозок, которая сейчас фактически не регулируется, необходимо уделять особое внимание, заявил в ходе выступления на пятиминутке заместитель председателя Государственной думы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Он отметил, что сразу после правительственного часа в Думе с министром транспорта Максимом Соколовым по инициативе дальнобойщиков состоялась встреча в партии «Единая Россия» с представителями отрасли.

– Они пришли к нам с конкретными предложениями по ряду вопросов, которые их волнуют. Мы оперативно довели эти чаяния до председателя нашей партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, который уже вчера встретился с ними лично, – отметил Неверов.

Итогом этого прямого диалога стали поручения Дмитрия Медведева, которые были даны им для того, чтобы проработать пути решения этих проблем, подчеркнул депутат.

– Но главное: вы знаете, что фактически уже было решение правительства о двукратном увеличении текущего тарифа системы «Платон», который сейчас составляет 1 рубль 53 копейки, до трех рублей шести копеек. И вчера в ходе диалога с дальнобойщиками председателем правительства было принято решение, что такого повышения не произойдет. Льготный период будет продлен, и повышение тарифа составит всего 25% — до 1 рубля 90 копеек, – сказал в своем выступлении Неверов.

Он также перечислил перечень решений и поручений, которые были даны Медведевым по итогам встречи партийцев с водителями большегрузов: обеспечить прозрачность распределения средств по системе «Платон»; выстроить четкую систему оформления взаимозачета платы по системе «Платон» и транспортного налога; проработать вопрос о введении электронной товарно-транспортной накладной; решить вопрос по штрафстоянкам; создать автоматизированную систему весогабаритного контроля на всей сети автомобильных дорог общего пользования; сгладить категорийность дорог.

– То, что между представителями дальнобойщиков и правительством выстраивается диалог, – это уже большое достижение, – отметил карельский координатор партпроекта «Безопасные дороги» Геннадий Мазов. – Важно, чтобы теория не противоречила практике, а водительский опыт учитывался при принятии решений по «Платону».

– От Москвы до Смоленска по пути меняется три категории дорог. А это разрешенный объем грузоперевозок. Необходимо сгладить категорийность дорог, – пояснил Неверов. – Важно, это подчеркнули сами грузоперевозчики, что принципы системы «Платон» работают, обеспечивает доступ на рынок для добросовестных перевозчиков.

Он отметил, что новость о продлении льготного периода по тарифам «Платона» воспринята дальнобойщиками с одобрением.

– Это важно для тех, кто работает на 6,5 миллиона большегрузных машин, которые зарегистрированы у нас в стране, – подчеркнул парламентарий.

Неверов призвал своих коллег в рамках работы на региональной неделе повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные проблемы: «Я обращаюсь к своим коллегам, членам фракции «Единой России» повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные общие проблемы, с которыми они сталкиваются в том или ином регионе».