Движение на подъезде к Петрозаводску временно ограничат

12 мая на автодороге «Подъезд к городу Петрозаводску» временно ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе управления трассы «Кола».

На отдельных участках дороги движение станет реверсивным или односторонним с участием регулировщиков. Дорожники будут работать круглосуточно.

В управлении просят водителей выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов и скопления транспорта в местах активного ремонта. Причина ограничений – фрезеровка дорожного полотна и укладка асфальтобетона.

Капитальный ремонт подъезда к Петрозаводску должен закончиться в начале сентября. В итоге дорога станет четырехполосной, вдоль нее появится освещение. Кроме того, на трассе появятся новые дорожные знаки, барьерное ограждение, автопавильоны и разметка.

