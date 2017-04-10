МУП «Городской транспорт» дополнительно требуется 50 млн рублей до конца года

Сегодня на традиционной еженедельной встрече с журналистами глава Петрозаводска прокомментировала ситуацию с МУП «Городской транспорт». По словам Ирины Мирошник, положение по-прежнему сложное. В городском бюджете на поддержку предприятия в 2017 году предусмотрено 70 миллионов рублей, необходимо еще около 50 миллионов.

По словам Ирины Мирошник, она направила обращение республиканским властям с просьбой рассмотреть возможность о выделении городу субсидии на эти цели, а также предложение о снижении тарифов на электроэнергию для троллейбусного предприятия.

Кроме того, Ирина Мирошник уточнила информацию о возможной отмене 26-го автобусного маршрута. Она сообщила, что в администрацию поступило обращение от троллейбусного предприятия о том, что данный автобусный маршрут дублирует маршруты муниципального транспорта. По словам Ирины Мирошник, проблему рассмотрела транспортная комиссии, которая поддержала предложение о сокращении 26-го маршрута.

— Для учредителя (администрации Петрозаводска — прим. ред.) важно поддержать муниципальное предприятие, но при этом учесть и интересы горожан, которые пользуются 23-м и 26-м маршрутами, — сказала Ирина Мирошник.

Она добавила, что сейчас администрация города проводит оценку регулирующего воздействия, соответствующее заключение будет направлено затем в контрольно-счетную палату. КСП должна сформулировать свою позицию: поддерживает она или нет решение транспортной комиссии. Далее оценка будет направлена в прокуратуру. Ирина Мирошник также сообщила, что на данный момент в мэрию поступило 11 обращений горожан о сохранении 26-го маршрута.