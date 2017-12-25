Мост: инструкция по применению

Неделю назад в Петрозаводске открылся Гоголевский путепровод. Для улучшения безопасности, а также во избежание заторов у моста появилась новая организация движения. Многие ее оценили негативно, кто-то – и вовсе не понял. Сегодня, например, в сети появилось фото, на котором видно, как женщина на кроссовере выезжает с Гоголевского путепровода на улицу Красноармейскую по встречной полосе.
Для тех, кто нечаянно оказался за рулем или забыл ПДД – «Республика» при поддержке Управления автодорог по Карелии подготовила краткий ликбез о новой организации движения на подъездах к Гоголевскому путепроводу.