Мост: инструкция по применению

Неделю назад в Петрозаводске открылся Гоголевский путепровод. Для улучшения безопасности, а также во избежание заторов у моста появилась новая организация движения. Многие ее оценили негативно, кто-то – и вовсе не понял. Сегодня, например, в сети появилось фото, на котором видно, как женщина на кроссовере выезжает с Гоголевского путепровода на улицу Красноармейскую по встречной полосе.

Для тех, кто нечаянно оказался за рулем или забыл ПДД – «Республика» при поддержке Управления автодорог по Карелии подготовила краткий ликбез о новой организации движения на подъездах к Гоголевскому путепроводу.

Самое главное изменение в схеме движения – сплошная линия разметки на перекрестке улиц Гоголя и Коммунальной. Заехать на Коммунальную теперь можно только с правым поворотом – при том как в сторону Гоголевского центра, так и в сторону бывшего таксопарка. Это нужно, чтобы не образовывались пробки. Пути объезда простые – по улице Горького (для тех, кому нужно в торговый центр) или по Древлянской набережной (для тех, кому нужно попасть на улицу Лососинская).



Выезжать на улицу Гоголя с улицы Коммунальной можно, соответственно, только с правым поворотом. Иначе – вы пересечете сплошную, а это либо штраф в 5000 рублей или лишение прав до полугода.



Для тех, кто едет по улице Красноармейской от железнодорожного вокзала, нужно знать – поворачивать к Гоголевскому путепроводу можно только по отдельной полосе. На перекрестке поворачивать направо нельзя – там движение только прямо (в сторону проспекта Александра Невского). Новый участок дороги появился для того, чтобы сократить пробки и не ждать зеленого сигнала светофора для поворота на мост. Только вот чтобы проехать по этому участку, нужно заранее занять крайнюю правую полосу.



Работу светофоров на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской сейчас контролируют сотрудники мэрии Петрозаводска. Именно они рационализируют светофорные фазы. Поэтому в скором времени «зеленая стрелка» для движущихся с моста в сторону вокзала, скорее всего, будет гореть дольше.



Между домами №6 по улице Черняховского и республиканским онкодиспансером по проекту должен был появиться новый пешеходный переход. Однако ГИБДД Карелии рекомендовала его не устанавливать. Во-первых, это будет провоцировать большие пробки, а во-вторых – возле онкодиспансера уже есть один пешеходный переход – у остановки на Лососинском шоссе.



Чистить от снега Гоголевский путепровод (и подъезды к нему) будет Петрозаводское ДРСУ, а не «Техрент». Дело в том, что мост на время строительства был передан в республиканскую собственность, и в действующий городской контракт по содержанию он, разумеется, не попал. В муниципальную собственность путепровод вернется в течение двух месяцев. На это время Управтодор заключил контракт на уборку моста с Петрозаводским ДРСУ.



Строительство второго этапа Гоголевского моста начнется тогда, когда поступит соответствующее финансирование. Точных и даже приблизительных сроков никто не знает. Известно только то, что еще две полосы появятся справа от нынешнего моста, если смотреть на него со стороны Древлянки.

