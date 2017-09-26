Мэрия Петрозаводска устанавливает фонари и ограждение на новом Соломенском мосту

Завтра состоится большое межведомственое совещание с участием городской администрации, ГИБДД, ГИМС и других ведомств, на котором решится, пускать движение по новому временному мосту в Соломенном или нет.

Сейчас мэрия Петрозаводска, согласно рекомендациям Госавтоинспекции, устанавливает на переправе фонари и ограждения.

Напомним, новый временный понтонный мост в Соломенном появился в 22 сентября. Его установили благодаря Министерству обороны. Транспорт по переправе пускать не стали: мост не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. ГИБДД рекомендовала администрации установить на нем фонари, ограждения и дорожные знаки.