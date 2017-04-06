Карелия будет доплачивать авиакомпании S7 160 тысяч рублей за каждый рейс

Власти Карелии будут выплачивать авиакомпании S7 Airlines по 160 тысяч рублей за каждый рейс между Петрозаводском и Москвой. Об этом изданию «Вести Карелии» рассказал глава регионального Госкомтранса Виктор Дроздов.

Ранее субсидирование получала компания «Руслайн», самолеты которой также связывали карельскую столицу и Москву. За каждый рейс республика выплачивала перевозчику 150 тысяч рублей.

Дроздов добавил, что сейчас обсуждается возможность организации прямого авиарейса из Петрозаводска в Симферополь. Вопрос, по его словам, решается на уровне федерального Министерства транспорта.

Первый самолет компании S7 сообщением Москва – Петрозаводск приземлился в аэропорту карельской столицы во вторник, 4 апреля.