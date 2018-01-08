Главы районов Карелии рассказали о результатах уборки дорог во время праздников

Дорожные службы в Карелии в целом справляются с последствиями снегопадов. К такому выводу пришли участники селекторного совещания с участием глав районов, которое провел сегодня днем премьер-министр карельского правительства Александр Чепик.

Главной темой обсуждения стало качество уборки федеральных, региональных и муниципальных дорог. Особое внимание обратили на транспортную доступность социальных учреждений.

— Главная задача, которая стоит перед нами, — организовать возможность после праздников всех детей довезти в детские садики и школы, — подчеркнул Александр Чепик. – Особенно это касается удаленных сельских населенных пунктов.

Главы администраций заверили, что ни в одном из районов с этим проблем нет: на дорогах регулярно работает техника, которая убирает не только крупные магистрали, но и участки, ведущие к небольшим поселениям. Таким образом, 9 января всех детей из отдаленных поселков должны без проблем доставить в школы и сады.

При этом назвать ситуацию с уборкой карельских дорог совсем беспроблемной нельзя. В Беломорском районе водители жалуются на гололед на участке между Пушным и Беломорском. В Сортавальском районе недовольство вызывает дорога на Рускеалу: из-за наплыва туристов и большого скопления транспорта этот участок получалось чистить только по ночам.

В этом же районе были замечания по содержанию дороги Вяртсиля – госграница. Там сейчас идут ремонтные работы – укладывают трубы, что, конечно, затрудняет уборку трассы от снега. Александр Чепик заявил, что эту проблему нужно серьезно обсудить с руководством Упрдор «Кола».

— Эта ситуация, когда предприятие начинает работы, не извещая нас, абсолютно неправильная, — заявил премьер-министр. – У нас сейчас идет поток туристов из Финляндии и обратно, и в пик этого потока они начинают укладывать трубы.

Проконтролировать решение этого вопроса Александр Чепик поручил заместителю премьер-министра Оксане Чебуниной. Также он предложил проработать идею передачи части полномочий по содержанию региональных дорог на муниципальный уровень. Эта инициатива принадлежит главе региона Артуру Парфенчикову.

— У поселений есть своя техника, — пояснил Александр Чепик. — Зачем нам мучиться и гонять туда тракторы? Нужно отдать поселениям эти полномочия вместе с деньгами, технически это несложно сделать, и это будет логично и правильно. Местные власти сами об этом просят, тем более, что местные жители смогут заработать на этом денег.

Премьер-министр поручил проработать эту идею и после праздников внести конкретные предложения по ее реализации.