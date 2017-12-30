Глава Карелии: подрядчики используют все возможности для очистки дорог

Из-за сложных погодных условия в Карелии резко ухудшилось состояние автомобильных дорог. Причиной стали оттепель и дождь.

Объемы финансирования работ по содержанию автодорог зимой ограничены. Поэтому дороги регионального значения содержатся под уплотненным снежным покровом, так называемом «накатом». К сожалению, в текущих погодных условиях под воздействием движущегося транспорта «накат» разрушается, рассказали в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что подрядчики используют все возможности для очистки проезжей части и обеспечения транспортной доступности.

— В целях оперативного решения вопросов, связанных с состоянием автодорог, прошу обращаться телефону диспетчерской службы Управления автомобильных дорог Республики Карелия — 78-41-88, — написал руководитель региона.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ходе работ в столице Карелии.

— Сейчас основные внимание уделяется тротуарам и местам массовых гуляний. ООО «Техрент» указано на необходимость привести в порядок площадки, где запланированы торжества: в центре и в микрорайонах карельской столицы. Вместе с тем, напряженной остается ситуация с дворовыми территориями и выездами из дворов. Ведется работа с управляющими компаниями, — такое сообщение появилось на странице Ирины Мирошник в соцсети.