ГИБДД Петрозаводска накажет водителей автомобилей с нелегальными кенгурятниками

На прошлой неделе ГИБДД Петрозаводска провела рейды «Неисправный автомобиль» и «Переоборудованный автомобиль». Как сообщили в ведомстве, в результате пресечено 29 нарушений административного законодательства.

На девяти автомобилях инспекторы заметили самовольно установленные конструкции для защиты бампера, известные как кенгурятники. Кроме того, у 20 машин были обнаружены технические неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена.

Собственников транспортных средств предупредили о необходимости устранить нарушения. Материалы дел направлены в региональную ГИБДД, где решится вопрос о прекращении регистрации автомобилей.