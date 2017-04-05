Дорожное движение в Петрозаводске ограничат из-за серии религиозных праздников

Мэрия Петрозаводска ограничит движение автомобильного транспорта на дорогах города в связи с серией апрельских православных праздников. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре городской администрации.

Изменения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения на время четырех праздников: Вербного воскресенья, Пасхи, Радоницы и Троицы. Мэрия постановила:

Запретить движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова с 20:00 5 апреля до 17:00 6 апреля; по ул. Волховской, на участке от ул. Коммунистов до ул. «Правды», с 20:00 15 апреля до 6:00 16 апреля.

Запретить остановку транспортных средств по нечетной стороне ул. Сулажгорской на участке вдоль кладбища с 8:00 до 15:00 9, 16 и 25 апреля и 4 июня.

Ограничить скорость движения транспорта с 8:00 до 15:00 9, 16 и 25 апреля и 4 июня по Соломенскому шоссе у кладбища Пески, по ул. «Правды» у Зарецкого кладбища, по ул. Сулажгорской вдоль Сулажгорского кладбища.