Дорожники ликвидируют последствия сильных снегопадов

Дорожники расчищают трассы в районах Карелии после сильных снегопадов. Так, грейдер работает на дороге Калевала-Войница, еще две машины расчищают трассу Петрозаводск-Суоярви.

По информации Костомукшского ДРСУ из города и до границы работает грейдер в сторону Тикши. Аномальная погода, когда воздух прогрелся до +4, после обильных снегопадов особенно сказалась на дорогах Лахденпохского и Суоярвского районов. В поселок Сикопохья в ближайшее время уйдет трактор, рассказала сопредседатель карельского отделения ОНФ Анна Лопаткина на своей странице в соцсети.

Напомним, по инициативе Артура Парфенчикова ОНФ запустил мониторинг ситуации на дорогах. Информацию о нечищеных и скользких трассах, снежных завалах можно оставлять прямо в «ВКонтакте» в сообщениях Анне Лопаткиной. Все обращения будут оперативно рассмотрены активистами.