Деньги есть — дорог нет

В соответствии с законом, районы Карелии получают субсидию на содержание и ремонт местных дорог. Средства эти распределяются из регионального дорожного фонда, и каждому району достается сумма, которую высчитывают исходя из протяженности дорог и численности населения.

Формула, работающая в теории, на практике оказывается не выполнимой. Из 300 миллионов рублей, которые зарезервированы для районных и поселковых дорог, потрачено только 42 миллиона. «Катастрофически мало» — заявил Пыленок.

Как расходуются субсидии из Дорожного фонда Карелии Петрозаводск 892,7 тыс рублей (1%) Костомукша 9 900,6 тыс руб (70%) Кемский район 750,6 (14%) Кондопожский район – 9 154,3 тыс рублей (63%) Лахденпохский район – 3 956,7 тыс руб (48%) Медвежьегорский район – 7 226, 4 тыс руб (34%) Муезерский район – 1 235 тыс руб (12%) Олонецкий район – 578 тыс руб (4%) Питкярантский район – 2 094,9 тыс руб ( 23,5%) Прионежский район 836,3 тыс руб (7%) Пряжинский район – 1 053 тыс руб (6%) Сегежский район – 164,9 тыс руб (2%) Суоярвский район – 4 207,4 тыс руб (44%) Пудожский район – 0 рублей

Почему деньги не тратятся? Причин этого, по мнению руководителя госкомитета, две: во-первых, слишком долго готовятся конкурсные процедуры и поздно заключаются госконтракты, а во-вторых, у районов нет денег на софинансирование ремонта дорог.

Критическая ситуация сложилась в Пудожском районе. Там несколько раз объявляли о проведении аукционов, но принять участие в них не захотела ни одна из компаний.

«Одна из причин – начальная максимальная цена лота сформирована с учетом лимита бюджетных ассигнований, соответственно, лот маленький. Крупные подрядчики не заинтересованы выходить на такие конкурсы», — пояснил Пыленок.

Обеспокоенность регионального комитета вызывает и соотношение средств, потраченных на ремонт и содержание дорог. Сегодня из 42 миллионов, уже переданных районам, на ремонт потрачено меньше 30. Остальные средства — содержание дорог, включающее в себя в том числе и ямочный ремонт.

«Само понятие «ямочный ремонт» – должно включать в себя ремонт картами, а не заплатками. Планируем на следующий год при заключении соглашений акцент делать на ремонте дорог, а не на содержании», — сообщил руководитель дорожного ведомства, отметив, что при качественном ремонте денег на содержание будет уходить намного меньше, — рассказал Евгений Пыленок.

Еще одна тема – будущее ГУП РК «Мост»: крупнейшего дорожного предприятия республики. Об этом руководителя республиканского ведомства спросили депутаты парламента.

Государственное предприятие накопило долги в 700 миллионов рублей и оказалось на грани уничтожения. Еще весной сотрудники «Моста» должны были быть уволены, а вся техника продана по заниженной стоимости. По всей видимости, собственность предприятия должны была оказаться в других регионах, однако в ситуацию вмешались региональные власти.

Чиновники предпринимают экстренные меры, чтобы спасти предприятие. Есть инвесторы, которые готовы вложить миллиард рублей в компанию, и сейчас правительство Карелии ведет переговоры с кредиторами.

Основная задача властей – сохранить контроль государства над предприятием, не превратив его в частную организацию.

«Он (ГУП РК «Мост» прим. ред.) обслуживает 3,5 тысячи километров опорной сети из 6 тысяч. Если «Мост» не будет спасен, мы входим в зиму с транспортным коллапсом, потому что другие ДРСУ не смогут своими мощностями охватить участки, которые содержит ГУП «Мост». Поэтому счет идет даже не на дни, а на часы. Работу такую комитет ведет, правительство поддерживает. В принципе, все находится в стадии завершения», — сообщил руководитель дорожного комитета.

Конечно, инвесторам было бы намного проще изменить форму собственности и вкладывать средства в свою компанию. Впрочем, в правительстве уверены, что смогут и предприятие сохранить, и контроль над ним не потерять.