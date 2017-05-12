Дорогая гарантия

Гарантийный ремонт дорог в Петрозаводске затягивается из-за непогоды. Однако выигравшие конкурс на укладку асфальта «Ремстройкомплект» и «ПСК-Строитель» уже работают — пока снимают забракованное покрытие. Класть асфальт обещают только в хорошую погоду — это проверят контролеры из мэрии.

Компания «Ремстройкомплект» будет переделывать 80% отремонтированных в прошлом году асфальто-бетонных дорог. «ПСК-Строитель» поменяет 20% покрытия. По ряду претензий мэрия и дорожники судятся, но график гарантийных работ составлен, и до 20 мая все некачественные участки должны быть отремонтированы. Одновременно — за счет спонсорских средств — идет и ямочный ремонт.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта мэрии Петрозаводска Юлии Мизинковой, в бюджете также удалось предусмотреть 250 тысяч рублей на срочный ямочный ремонт: это дешевле, чем платить штрафы ГИБДД. Заделка одной ямы стоит около семи тысяч рублей, а штраф — 75 тысяч. Контракты на плановый ямочный и текущий ремонт на этот год пока не заключены.

— В этом году планируется проведение работ по ямочному ремонту на 30 тысячах квадратных метрах. Вчера размещена заявка на размещение муниципального заказа. Первого июня состоится аукцион, и в середине июня дорожники приступят к работам, — сообщила начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова.

Всего в этом году на дорожные работы в городе предусмотрено 108 миллионов рублей. Планируется отремонтировать часть Карельского проспекта, дорогу у Сулажгорского кладбища, улицы Виданскую и Халтурина, а также Курганский проезд.