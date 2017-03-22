Больше 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог Петрозаводска

Доходы городского бюджета на 2012 год увеличены на 195 миллионов рублей, расходы — на 205 миллионов рублей. Соответствующие изменения были приняты сегодня на очередном заседании Петрозаводского городского Совета.

Скорректировать параметры главного финансового документа города позволила, во-первых, реструктуризация долга перед республикой. Региональные власти предоставили городу отсрочку по выплате бюджетного кредита до 2019 года. Кроме того, Петрозаводску выделены дополнительные трансферты из вышестоящих бюджетов.

Самая большая субсидия, почти 102 млн рублей, будет направлена на ремонт и содержание городских дорог. Планируется отремонтировать следующие улицы: Карельский проспект (от АЗС до пересечения с улицы Торнева), улицу Шотмана, улицу Сулажгорскую (в районе Сулажгорского кладбища до выезда на объездную дорогу), Виданскую (от Краснофлотской до Мурманской, здание прокуратуры), Фабричную (от Соломенского шоссе до дома № 8 по улице Фабричной, здание УМВД), Курганский проезд (от Комсомольского проспекта до здания УМВД).

Кроме того, в 2018-2019 годах запланирована реконструкция ул. Достоевского на участке от улицы Зайцева до Октябрьского проспекта. На эти работы будет потрачено почти 60 миллионов рублей.

Дополнительные средства выделяются также на нанесение дорожной разметки и выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений (гимназий № 17, 37, школ № 6, 38, 48, частного детского сада «Маленькая страна»).