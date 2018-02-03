Автобусы с 12 февраля серьезно изменят свои маршруты в Петрозаводске

Путь следования маршрута автобусов №3 вместо движения по мосту на улице Мерецкова будет пролегать через мост на Комсомольском проспекте, после чего — по улице Гоголя, улице Антикайнена и далее по прежней схеме движения, сообщили в администрации города.

Изменяется маршрут автобуса №8: с улицы Зайцева (и обратно) они будут двигаться по набережной Варкауса, а не по Октябрьскому проспекту, как сейчас, что позволит компенсировать временное отсутствие движения в этом районе троллейбусов второго маршрута.

— Такое изменение в транспортную схему внесено по пожеланиям горожан, чтобы обеспечить прямое сообщение от набережной Варкауса до проспекта Ленина, — отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Изменение схемы движения общественного транспорта связано, в том числе, с ограничением по массе при движении автомобилей по нескольким городским мостам из-за чего троллейбусы перестали ходить по привычным маршрутам.

Автобусы маршрута №9 с 12 февраля начнут заезжать в район новостроек «Свиристель» и «Облака», где оборудован новый остановочный пункт «Улица Энтузиастов».

— Кардинально меняется путь следования автобусов 19-го маршрута: выезжая с Древлянки, они проследуют по Лесному проспекту до Кукковки, где станут заезжать на «Улицу Энтузиастов», а затем по проспекту Александра Невского и далее — по своему маршруту. Двигаясь в обратном направлении, автобусы маршрута №19 с проспекта Александра Невского будут поворачивать направо — на Комсомольский проспект, откуда через Гоголевский путепровод проследуют на Древлянку. Таким образом, идя навстречу пожеланиям жителей, мы напрямую связываем район новостроек «Свиристель» с Центром города, а район ДСК с районом Республиканской больницы, — пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Изменится схема движения маршрута 20 : вместо следования по мосту на улице Мерецкова, автобусы после остановки «Травмпункт» поедут по улице Гоголя до моста на Комсомольском проспекте, затем на проспект Александра Невского и далее — на прежний маршрут.

Маршруты №21 и №22 в обход моста на Мерецкова пролягут по Комсомольскому проспекту и улице Гоголя.

Автобусы девятнадцатого и двадцать пятого маршрутов поедут не по мосту Марка Пименова, а по Советскому мосту (от улицы Правды до площади Кирова).

Маршрут №26 (при следовании автобусов от Центра города к Ключевой) пройдет от Комсомольского проспекта до микрорайона «Свиристель», после чего вернется к стандартной схеме движения.

Для того чтобы обеспечить связь района улиц Мерецкова – Антикайнена с микрорайоном Ключевая, существенно изменяется 29-й маршрут: раньше от СКЗ автобусы следовали по Первомайскому проспекту с заездом к железнодорожному вокзалу. Теперь этот поворот не предусмотрен. На маршруте работают автобусы с пониженной массой, на которые не распространяется ограничение на движение по мосту на улице Антикайнена, поэтому 29-й маршрут через этот мост напрямую пролегает до проспекта Александра Невского и далее — на Ключевую.

— Администрацией города заключено соглашение с представителями транспортных компаний об изменении маршрутов и графиков движения автобусов. Изменения будут внесены и в размещенные на автобусах информационные таблички, — отметил Андрей Бекелев.