Асфальт комом

На прошлой неделе компания «Автодорстрой» начала ремонтировать асфальт на проспекте Карла Маркса. Практически сразу к качеству работ стали возникать вопросы: за четыре дня общественные контролеры обнаружили целый список нарушений.

Все они довольно серьезные, говорит один из контролеров Станислав: рабочие плохо очистили основание перед укладкой выравнивающего слоя, промазали не все стыки, между выравнивающим и основным слоем отсутствует проливка. Кроме того, толщина выравнивающего слоя недостаточная: местами она составляет около сантиметра, хотя должна быть не меньше трех.

Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская.

Замечания есть и по качеству асфальта, и по соблюдению технологии, и даже по квалификации рабочих.

— Допустим, рабочие положили асфальт, а каток не заезжает туда минут 40, — рассказал Станислав. – На все вопросы мне отвечают: надо подождать. А чего именно – пока смесь застынет? Я потом пообщался с рабочими и выяснил, что некоторые из них чуть ли не первый день занимаются дорожным ремонтом.

Сегодня на проспект Карла Маркса с проверкой приехали представители мэрии и Петросовета. По словам депутата Дмитрия Романова, такого некачественного ремонта в городе не делали никогда.

— Непонятно, на что рассчитывает подрядчик: такие работы даже с закрытыми глазами нельзя принять, — отметил член горсовета. – Теперь сюда должны приехать специалисты, которые сделают керны, проверят качество смеси и сделают какие-то выводы. Визуально, конечно, мы видим нарушения: неровности, проваленные люки. Но все это должна подтвердить экспертиза.

Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская. Некачественный ремонт дороги на Карла Маркса. Фото: ИА «Республика» / Анастасия Крыжановская.

Завтра на объекте ждут главного инженера «Автодорстроя», а в мэрии уже готовят замечания, которые вскоре передадут подрядчику.

— Ни один этап работ, которые уже были сделаны, администрация не приняла, — рассказал начальник управления городского хозяйства Андрей Бекелев. — Если ситуация не будет исправлена, мы будем рассматривать конкретные меры: либо разрыв договорных отношений, либо начисление штрафных санкций, предусмотренных контрактом. В дальнейшем, конечно, будет осуществляться жесточайший контроль над производством работ.

Проспект Карла Маркса – не единственный объект, которым занимается «Автодорстрой». Мэрия заключила с организацией контракт на ямочный ремонт, по которому до конца июля подрядчик должен отремонтировать 28 тысячах квадратных метров дорог.

Пока рабочие успели отфрезеровать несколько улиц, в том числе участки на проспекте Карла Маркса и Лесном проспекте, а также улицах Пушкинской и «Правды». В планах – нижнее Чапаевское кольцо, улица Шотмана, Первомайский проспект и Заводская улица. Однако в мэрии сомневаются, что подрядчик успеет вовремя.

— Весь объем работ до конца июля сделать не успеют, все мы это понимаем, — пояснил Андрей Бекелев. – Ситуацию держим на контроле, все меры, которые можно применить к подрядчику, мы будем применять.