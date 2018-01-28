Артур Парфенчиков: Необходимо создать новую систему муниципального транспорта

Глава Карелии на своей странице в социальной сети высказал свое мнение о том, каким должен быть общественный транспорт Петрозаводска:

«Никто не говорит,что троллейбусы завтра уйдут из города Петрозаводска.Сейчас мы работаем над поставкой в город троллейбусов из Москвы.Снижены тарифы на электроэнергию,что объективно улучшит экономику городского хозяйства.В то же время вопрос муниципального транспорта в Петрозаводске надо решать самым серьёзным образом,а фактически создавать новую систему муниципального транспорта.Может кого то устраивают ПАЗики на дорогах столичного города?Меня нет.Но с учётом того,что общественный транспорт мы должны фактически создавать заново,надо стараться внедрять все самое современное и эффективное.Поэтому я сказал студентам,что надо работать над газификацией городского автобуса и приходом в город современного автобусного транспорта,надо работать над тем,чтобы троллейбусы в перспективе заменили электробусы,которые возможно станут в ближайшем будущем самым востребованным видом городского транспорта.Троллейбус реально очень дорогостоящий(за счёт сложной дорожной инфраструктуры) и маломобильный (из-за привязки к сетям) транспорт и я уверен,что будущее не за ним.Кстати,летом прошлого года мы уже начали работу над тем,чтобы именно Петрозаводск стал одним из первых городов страны по внедрению первых электробусных маршрутов в стране».