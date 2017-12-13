15 мостов и 33 километра региональных дорог отремонтировали в 2017 году в Карелии

В 2017 году в Карелии отремонтировали 15 аварийных мостов, расположенных на дорогах регионального значения. Общая протяженность переправ – 294 погонных метра. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин. Ремонт еще трех мостов общей протяженностью 156 погонных метра уже начат, но закончить его планируется в следующем году.

Кондрашин также добавил, что в текущем году в Карелии отремонтировано 33 километра дорог регионального значения. Это участки трасс Суоярви – Койриноя с 83 по 87 километр, Петрозаводск – Суоярви (выборочно участками общей протяженностью 16 километров), Кочкома – госграница с 209 по 215 километр, Крошнозеро – Эссойла с 0 по 27 километр (выборочно участками общей протяженностью 5 километров), а также подъезд к Падас с 14 по 16 километр.

На эти работы из бюджета Карелии в 2017 году было выделено 417 миллионов рублей.

– Также из федерального бюджета направлены средства иных межбюджетных трансфертов в размере 25,5 миллиона рублей, – добавил Дмитрий Кондрашин.

Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения на участках региональных дорог, проходящих через Кемь, Эссойлу и Видлицу сделали линии наружного освещения. Общая их протяженность – 14 километров.