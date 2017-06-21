Контрольная работа / Loppututkindo

Чем людики отличаются от ливвиков, почему эпос назвали «Калевалой», когда и где родился Паккайне — обо всем этом мы писали в «Уроках карельского». Читали? Проверьте себя.

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Разложим все по полочкам. На территории Карелии долгие века жили вместе несколько народов — каждый из них внес что-то свое в исторический облик республики. Самое большое влияние (помимо русских) оказали карелы, вепсы и финны.

Сегодня компактные места проживания карелов в республике — Олонецкий (53%), Пряжинский (32%) и Калевальский (36%) национальные районы. Доля карелов в республике 7,1% (по переписи 2010 года — 45 530 человек).

Титульный народ говорит на трёх наречиях карельского языка: ливвиковском, людиковском и собственно карельском. Государственным язык на территории республики не является — поскольку алфавит его основан на латинице.

«Уроки карельского» — это не только уроки карельского языка. Это история, литература, экономика, музыка и физкультура, два года мы рассказывали об образе жизни коренных народов Карелии.

До начала ХХ века жизнь карелов текла неспешно. Летом — в лесу и в поле. Вставали и ложились рано, жили по солнцу. Ruado inehmistä čomendau / Работа человека красит, говорили карелы.

Осенью праздновали свадьбы. Часть обряда — в этом видео, субтитры на английском языке. Свадьба, кстати, ненастоящая: реконструкция снята в Суоярви в 1920 году, роли исполняют местные жители.

Зимой главным делом становились охота и рыбалка. С приметами и суевериями, кого встретишь в лесу и на озере — неизвестно. Kauhie on karhu mečäššä, hirvi vielä hirveämpi / Медведь в лесу страшен, лось ещё страшнее.

Жили своим хозяйством, большими семьями под одной крышей. Кладовая, амбар, хлев, в котором отдельно помещены загородки для овец, свиней и коз, плюс небольшая конюшня. На втором этаже жили люди (людики, ливвики и собственно карелы). Вот как-то так:

Православные или лютеране? Атеисты или язычники? В истории народов Карелии всякое бывало. Однозначно верили только в погоду: штиль на Онего — вернешься с рыбой, не застрянешь на островах. Пурга — сиди на печке, не до глухарей и тетёрок.

Двадцатый век перевернул привычную размеренную жизнь: мировая война, революция. В июне 1920 года в составе РСФСР на правах автономии была образована Карельская трудовая коммуна, первое национально-государственное образование на территории современной Карелии.

В 1920 году «красный» финн Эдвард Гюллинг коммуну возглавил и начал собирать в республике финнов-эмигрантов. Претворялась в жизнь идея о создании национальной карело-финской автономии. Начала выходить газета Karjalan Kommuuni.

Республика говорила по-фински и по-карельски. Но к 1940 году национальные языки были лишены статуса официальных и принудительно вытеснены из всех сфер применения. Кроме бытовой.

Почти до конца двадцатого века на родном языке люди говорили только дома. Традиционный уклад жизни сохранялся в деревне: рыбачили и охотились, строили лодки, играли в кююккя, пекли калитки.

Только в 90-х годах прошлого века республика начала возвращаться к своим национальным корням. Языки коренных народов преподают в школах и вузах, на карельском заговорили в городах. А в деревнях на родном языке люди начали не только говорить, но научились читать и писать.

Карельская литература, музыка и театр — это сегодняшний день республики. Карельский язык активно выходит в интернет. Надеемся, что наш проект станет частью этой большой работы.

Автор и редактор проекта

Елена Фомина