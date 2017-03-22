Карельский онлайн / Online karjala

В интернете карельского языка сегодня много. Здесь вы можете посмотреть программы национального вещания ГТРК «Карелия», здесь — принять участие в работе по созданию языкового гнезда в селе Ведлозеро.

А наш сегодняшний урок информатики — о социальных сетях и википедии на карельском. Это пока только «рыба», начало будущего карельского интернета.

И вот вам для неё удочка: на сайте ИЯЛИ КНЦ РАН есть русско-карельский словарь. Нужна мобильная онлайн-версия? Найдёте по ссылке.

Википедия / Vikipedia

Переводить Википедию на карельский активисты начали в 2007 году. С тех пор в интернете появилось три версии онлайн-энциклопедии: на ливвиковском, людиковском и собственно карельском наречиях. Причем полноценной языковой версией стала только первая, ливвиковская: две другие до сих пор находятся в инкубаторе (не до конца переведен интерфейс, нет требуемого количества статей).

Другое дело — википедия по-ливвиковски. Сегодня она находится на 216-м месте среди языковых версий по количеству статей (1966 штук). Ближайшие соседи — гавайская (выше в списке, 1978 статей) и бурятская (1873 статей) википедии.

Немножко интерактивности: вот так русская википедия превращается в ливвиковскую (двигайте ползунок мышкой):

Позади остались такие языки, как каракалпакский, пенсильванский диалект немецкого, гренландский, арамейский, ток-писин и сранан-тонго. Всего в официальный список входят 285 языковых версий энциклопедии.

Выше по списку тоже интересно. Больше, чем в ливвиковской википедии, статей написано на языках навахо, франкопровансальском, гагаузском, коми-пермяцком и (что особенно для нас интересно) вепсском. Вепсская википедия с 5351 статьей находится на 164-й позиции.

Активно написанием статей для карельских википедий, прежде всего для ливвиковской, занимаются человек 15-20. Один из них — докторант Университета Восточной Финляндии (Йоэнсуу) Илья Мошников.

Работать с карельской википедией Илья начал пару лет назад, и получилось это почти случайно. Тогда он получил приглашение на семинар по развитию финно-угорских языковых версий, который проходил в Эстонии. Такие семинары организуются ежегодно, проводились они и в Петрозаводске.

Пишет статьи Мошников в основном на ливвиковском наречии, иногда работает с собственно карельской версией (которая в инкубаторе). За два года успел поучаствовать в написании 250-300 текстов: составлял статьи сам, переводил, вносил правки.

— Статьи в ливвиковскую википедию попадают преимущественно благодаря переводу аналогичных текстов с русского или английского. Небольшая часть, впрочем, уникальна: в основном это статьи о карельских людях-событиях-явлениях. Но так писать сложно — приходится заново искать в интернете надежные первоисточники, ставить на них ссылки, перепроверять информацию.

Создание карельских википедий (да и всех остальных) начиналось со списка тысячи обязательных статей. В нем упоминаются известные персоны (деятели искусства, политики, исторические личности, ученые), философские и научные понятия, международные организации. Потом были написаны сто статей о Карелии.

Люди, пишущие статьи для карельских википедий, делают это на общественных началах — добровольно и бесплатно. У всех есть основная работа-учеба, которая на заполнение энциклопедии оставляет не слишком много времени. Да и не каждый этим сможет заниматься (хотя формально — каждый): нужно не просто хорошо знать язык, но и ориентироваться в предмете, о котором пишешь. Хотя некоторые технические правки могут вносить и не пишущие по-карельски люди.

Авторы ливвиковской википедии (напомним, 15-20 человек) время от времени встречаются лично, но главным образом переписываются в «ВКонтакте». Кроме них, впрочем, есть немало анонимов, вносящих правки и создающих собственные тексты. В целом в ливвиковской версии зарегистрировано 788 участников (из них восемь имеют статус активных). Для сравнения: в вепсской википедии 6812 участников (24 активных).

Чтобы карельские википедии развивались, нужна стратегия. На одной из последних встреч обсуждался вопрос возможного объединения разделов: создать не три википедии (ливвиковскую, людиковскую и собственно карельскую), а одну, общую для всех наречий.

— Сделать это будет непросто, — говорит Илья Мошников. — И технически сложная задача, да и несогласные наверняка найдутся. Но продолжать развитие карельской википедии нужно. Главная цель здесь — развитие и сохранение языка.

ВКонтакте / Vkontakte

Социальные сети — вот где сегодня развивается живой современный карельский язык. Переводом интерфейса «ВКонтакте» занимается группа активистов под началом фольклориста Марии Кундозёровой. Работа началась осенью прошлого года.

Сразу решили, что переводить интерфейс нужно на собственно карельское наречие (распространено на севере республики). Мария говорит, что авторы идеи и так переписывались друг с другом на карельском — в том числе и в соцсетях, а потом решили: «ВКонтакте» переведен уже более чем на 70 языков, чем наш хуже? Карелам тоже хочется идти в ногу со временем, говорит Кундозёрова.

Перевод, который затрагивает не только основную, но и мобильную версию сайта, создается в специальном приложении, разработанном программистами соцсети. В нем по группам распределены так называемые ключи, каждый из которых нужно переложить на свой язык.

Сегодня над переводом «ВКонтакте» на карельский работают всего четыре добровольца (поначалу было больше, но работа отнимает много времени — часть переводчиков отсеялась). За шесть месяцев они перевели 10 342 ключа, чуть меньше половины. Осталось тринадцать с половиной тысяч.

— Во время работы активистам приходится иметь дело с большим количеством современной лексики, связанной с компьютерами, программированием, языком разметки, программным обеспечением всевозможных гаджетов. Современные словари карельского языка подобной лексики практически не содержат, поэтому многие слова приходится создавать, заимствуя из других языков (финского, английского, русского). Это способствует развитию карельского языка, показывает его жизнеспособность, — говорит Мария Кундозёрова.

— Мы надеемся, что появление карельской версии «ВКонтакте» даст возможность пользователям упражняться в языке, «не отрываясь от производства». Современный человек — и человек карельский здесь не исключение — большую часть рабочего времени проводит в соцсетях. Представьте: сидит человек в «ВКонтакте», смотрит на родные душе слова — и тихо радуется.

Перевод вконтактовского интерфейса на малые языки, кстати, администрация соцсети поставила на поток. Кроме упоминавшегося уже приложения для перевода, на сайте существует группа проекта «Переводим ВКонтакте». Существует и «верховный переводчик» — главный координатор (она живет в Санкт-Петербурге).

Оттуда координатор не только дирижирует работой отдельных переводчиков, но и помогает советами. Например, с ее подачи карельскую версию «ВКонтакте» решили озаглавить сокращенной формой vk.com — так принято в том случае, если язык имеет латинскую письменность.

Мария Кундозёрова рассчитывает закончить перевод интерфейса на карельский до конца года. Через какое-то время он появится в открытом доступе. Дальше, возможно, кто-нибудь решит перевести на карельский другие соцсети, например Facebook. В этом будущим героям может помочь словник собственно карельского наречия, подготовленный нынешней группой на основе перевода компьютерной и прочей современно-технической лексики.

— Смысл в этом точно есть: будущее — за интернетом, — говорит Мария. И шутит, что, когда состарится, возьмется за перевод «Одноклассников».

Как будет выглядеть страница в «ВКонтакте» на собственно карельском? Мы попробовали себе это представить. Для вас в активном поиске — старый мудрый Вяйнямёйнен:

К уроку готовились:

Евгений Лисаков, журналист

Сергей Сыродоев, фотограф

Павел Степура, дизайнер

Елена Фомина, автор и редактор проекта «Уроки карельского»

При поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями