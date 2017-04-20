Кантеле / Kantele

Рунический напев исполняет Ирина Шишканова, кантелистка, заслуженная артистка Карелии и России.

В Доме кантеле Ирина начала работать почти двадцать лет назад: на вахте. Когда в ансамбле освободилось место — заняла его, и с тех пор собрала множество наград и регалий.

Для вас Ирина исполняет собственное произведение, написанное по мотивам рунического напева Калевальского района.

Инструмент / Soitin

Кантеле — самый известный и, по-видимому, самый древний из сохранившихся финских/карельских музыкальных инструментов. Ученые относят его к группе дощечных цитр — струнных щипковых инструментов, покорявших рок-н-ролльную публику Центральной Европы примерно в восемнадцатом веке.

Один из самых близких родственников кантеле — русские гусли (которые тоже относят к цитрам). Почти наверняка известно, что само слово, от которого произошло название карельского инструмента, прибалтийско-финские народы взяли у славян. Другие родственники — литовский канклес, латышский кокле, эстонский каннель, удмуртский крезь и даже китайский цинь и японское кото.

Оригинальное кантеле представляло собой деревянную доску с пятью струнами. Цельнодолбленый корпус поначалу делали из ольхи, струны — из конского волоса. Затем неумолимый прогресс заставил предка подойти к делу более утонченно: верхнюю деку стали изготавливать из ели, волосатые струны сменились сперва жильными, а потом металлическими.

Со временем менялось и количество самих струн. Вместо изначальных пяти дерзкие инноваторы придумали кантеле с десятью, двенадцатью и даже шестнадцатью струнами. Сегодня — страшно сказать! — их число доходит до тридцати девяти, что некоторыми расценивается как музыкальное святотатство и полное неуважение к традиции.

Самую большую коллекцию исторических кантеле вы найдете в Национальном музее Карелии. Старинные инструменты часто черного цвета. Дело не в древности предмета, а в способе консервации древесины: готовый короб мастера коптили в дыму (например, в бане по-черному).

Благодаря копчению поры дерева закрываются, древесина становится более плотной, приобретает особый тембр звучания. Опять же — защита от жучков. Порой инструмент даже не коптили, а просто тонировали с помощью краски.

Миф / Starin

По преданию, не верить которому оснований нет, первое кантеле создал старый-мудрый Вяйнямёйнен. В творческом своем акте он использовал зубы, челюсти и, само собой, ребра огромной щуки, которую карел почему-то называл речной собакой. Гвозди, нужные для крепления струн, богатырь сделал из «волос коня у Хийси».

Siitä vanha Väinämöinen

Koivun soitoksi kuvasi.

Veisteli kesäisen päivän,

Kalkutteli kanteletta

Nenässä utuisen niemen,

Päässä saaren terhenisen.

Veisti kopan kanteletta,

Emäpuun iloa uutta,

Kopan koivusta lujasta,

Emäpuun visaperästä. Kalevala Вековечный Вяйнямёйнен

Сотворил певучий короб.

Целый летний день трудился,

Кантеле строгал упорно

Там, на мысе вечно мглистом,

Там, на острове туманном.

Вытесал певучий короб,

Сделал кантеле основу,

Создал новую отраду

Из березы свилеватой. Калевала. Песнь 44.

Перевод Э.Киуру, А.Мишин

Потом Вяйнямёйнен долго просит каждого встречного сыграть на кантеле что-нибудь душевное — ни у кого не получается. Дошло до того, что один из собеседников посоветовал изобретателю утопить свое творенье. Тут не выдержало само кантеле, начавшее человечьим голосом молить о пощаде. Именно оно, кантеле, и подало первую здравую идею: «пусть на мне играет мастер». Вяёнямёйнен то есть, который до этого по неведомым причинам за струны не брался.

Провел рунопевец рукой по струнам — и сразу всем новый инструмент понравился. Послушать музыку прибежали звери, прилетели птицы, приплыли рыбы. Потом первое кантеле все же уходит под воду, вместо него создается новое — из карельской березы. Но это уже другая история.

История / Histourii

Сколько лет кантеле на самом деле, никто сказать не может. Есть версии о нескольких столетиях истории, есть — о двух тысячелетиях.

Что касается попадания инструмента в нынешнюю Карелию, то есть две версии. По первой, кантеле сначала занесли из балтийского региона в Западную Финляндию и только оттуда оно добралось до Карелии. Другая версия утверждает, что в Карелию финские гусли попали напрямую из Балтии.

Одно из старейших доживших до нашего времени кантеле, как считают историки, было изготовлено в самом конце семнадцатого века. В длину оно насчитывает 73 сантиметра, в ширину — до двенадцати.

Спустя сто лет прибывший в Карелию губернаторствовать Гаврила Державин писал: «…лопляне забавляются игрой на гуслях пятиструнных, сделанных из сосны. Можно сказать, что сосна их греет, сосна питает, сосна и веселит».

Долгое время кантеле был инструментом диатоническим, то есть на нем можно было воспроизводить только диатонический звукоряд. На таком кантеле удобно исполнять народную музыку.

Элиас Лённрот был первым, кто сумел создать хроматическое кантеле. Первые два экземпляра он изготовил в тридцатых и сороковых годах 19 века. Одно из них сохранилось до сегодняшнего дня. Струны находятся на двух уровнях — те, что соответствуют черным фортепианным клавишам, ниже остальных. Стержень кантеле был заменен подставкой.

Главное практическое отличие хроматического кантеле в том, что на нем можно исполнять не только народную, но и академическую музыку.

Элиас Леннрот унаследовал свой талант музыкального мастера от деда. Всего изготовил более двадцати кантеле и большую часть раздарил друзьям. А уж играл на инструменте врач и собиратель фольклора ежедневно: между завтраком и часами научной работой.

Элиас Лённрот. Фото: bukvy.net Кантеле в доме Элиаса Лённрота, 2014. Фото: Татьяна Бердашева Кантеле Элиаса Лённрота, 2014. Фото: Татьяна Бердашева

Автор «Калевалы» мечтал продвинуть кантеле в массы — в первую очередь, конечно, в школы. «И, хотя не у всех детей есть талант к исполнительству, вряд ли кто не согласится», писал Леннрот.

В Карелии сегодня есть школа, где идея Лённрота живёт и побеждает: в Вокнаволоке на кантеле умеет играть каждый из сорока учеников деревенской школы. И никто не отказывается!

Традиция / Perindö

В России серьёзным исследователем кантеле стал уроженец Воронежа Виктор Гудков. Карельский музыкальный инструмент он впервые увидел в тридцатые годы двадцатого века в Кандалакше, где работал редактором газеты. Кантеле молодого человека впечатлило настолько, что он разработал проект усовершенствования инструмента и занялся организацией кантеле-оркестров. Благодаря этой работе его приняли в Карельский научно-исследовательский институт.

Несколько лет подряд Гудков ездил в фольклорные экспедиции. И больше всего внимания уделял кантеле.

— При внимательном, любовном изучении его выяснилось, что кантеле никогда не умирало, что в различных районах Карелии живут замечательные мастера игры на кантеле, что в Пряжинском, например, районе кантеле можно найти почти в каждой деревне, а в некоторых деревнях — почти в каждом доме. Выяснилось, что кое-где кантеле заменяет гармонику, сопровождая танцы на деревенских вечеринках, а в Пряже местный радиоузел еще в 1933 году транслировал игру местного кантелиста-виртуоза С.И. Тупицына, — писал Виктор Пантелеймонович Гудков в середине тридцатых.

Со временем Гудков по-настоящему усовершенствовал кантеле (сам он делал только чертежи, непосредственной изготовкой занимались столяры). Его первый инструмент получился 14-струнным, с металлическими колками и двойным углублением на колодке. Инструмент до наших дней сохранился только на очень плохих фотографиях и в схемах самого автора.

Вскоре Гудков, одержимый идеей создания кантеле-оркестра, придумал альт-, бас- и прима-кантеле. Последними по его чертежам были изготовлены контрабас- и пикколо-кантеле. Получился настоящий оркестр.

Викторов Гудков, 1935 год. Фото из Национального архива Карелии Ансамбль кантелистов, 1930-е. Виктор Гудков стоит слева. Фото из Национального архива Карелии

Ансамбль «Кантеле» / Ansamb’lu «Kantele»

Всё началось с основанного Виктором Гудковым в 1932 году кружка кантелистов при Доме народного творчества в Петрозаводске. Занимались там преимущественно старшеклассники финно-угорской школы и студенты педагогического института.

Через пару лет участники кружка стали давать концерты, а летом 35-го президиум ЦИК Карельской АССР постановил создать тот самый «Оркестр кантеле», о котором мечтал Гудков. В него вошли не только занимавшиеся в кружке любители, но и несколько профессиональных музыкантов со стороны.

Весной 1936 года оркестр занял первое место на всесоюзном радиофестивале. После этого крутость музыкантов осознали даже в партии, которая через некоторое время издала решение о создании ансамбля. Отсюда и «официальная» дата рождения коллектива — 1 июня 1936-го.

Первое время ансамбль, как и задумывал его создатель, представлял собой «художественно-этнографическую организацию», собиравшую, хранившую и распространявшую карельский фольклор в его песенной и танцевальной части. Постепенно завязалось сотрудничество с профессиональными композиторами — Леопольдом Теплицким, Рувимом Пергаментом, Гельмером Синисало.

Во время Зимней войны ансамбль дал серию концертов в частях Красной армии, выступал на линии фронта. Артистам приходилось не только постоянно передвигаться невдалеке от боевых действий, но и, например, помогать в строительстве оборонительных сооружений.

Во время Великой Отечественной ситуация была сложнее, ансамбль решили эвакуировать. Несколько месяцев артисты провели в «гастрольной эвакуации»: передвигаясь в специальном вагоне, они выступали в гоститалях, военных училищах, на предприятиях. В этих гастролях, в январе 42-го, умер Гудков. Руководить ансамблем стал главный дирижер Яков Геншафт.

Мастер / Soittimien muasteri

Сегодня «Кантеле», национальный ансамбль песни и танца Карелии, сохраняет не только музыкальные традиции. В Доме кантеле работают и мастерская костюма, и мастерская музыкальных инструментов.

Александр Фролов, мастер Дома кантеле, сегодня обеспечивает музыкальными инструментами весь оркестр. На кантеле, созданных руками Александра, играют по всей России, в Японии и даже в Австралии.

К уроку готовились:

Евгений Лисаков, журналист

Алиса Агранович, журналист

Татьяна Бердашева, научный сотрудник Национального музея Карелии

Николай Смирнов, фотограф

Сергей Беляев, оператор

Илья Дедюшко, режиссер

Михаил Проскалов, режиссер

Павел Степура, дизайнер

Елена Фомина, автор и редактор проекта «Уроки карельского»

При поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями