Шунгит. Только факты

Шунгит – уникальное минеральное сырье не только для Карелии и России, но и для всего мира. Доктор геолого-минералогических наук Владимир Ковалевский изучает эту породу почти сорок лет. Он заведует лабораторией геологии и технологии шунгитов в Институте геологии КарНЦ РАН.

Владимир Ковалевский рассказал, что такое шунгит и где его можно использовать. Без мифов – только факты.

Факт № 1 Шунгит — это углеродистое вещество, почти на сто процентов состоящее из углерода. Алмаз или графит, кстати, тоже углеродистые вещества, только кристаллические, а шунгит – некристаллическое.

Факт № 2 Как появился шунгит, до сих пор неясно. У ученых есть несколько гипотез происхождения этой породы, например, биогенная или вулканогенная. Есть и экзотические. Ученые в КарНЦ РАН их не любят, но с тем фактом, что углерод метеоритов и углерод шунгитов одно и то же, не спорят. Это действительно так.

Факт № 3 Шунгит исследуется в институте геологии КарНЦ РАН около 60 лет. А начали исследовать шунгиты около двух веков назад. Когда впервые его обнаружили, посчитали, что это уголь. Но шунгит не горит.

Факт № 4 Во всем мире шунгит добывается только в Карелии, и только в Заонежье. Здесь четыре месторождения. Разрабатывается из них лишь одно.

Факт № 5 В разных отраслях применяется не шунгит, а шунгитовая порода. Углерода в ней – от 1 до 98 процентов.

Факт № 6 Шунгитовые породы образуют одно из самых больших в мире месторождений древних углеродсодержащих пород. Прогнозные ресурсы – более 4 миллиардов тонн по углероду.

Факт № 7 Шунгитовая порода используется во многих отраслях. Например, в металлургии – как заменитель кокса при производстве литейного чугуна, в экологии – при очистке промышленных и бытовых стоков или в сельском хозяйстве – как удобрение или кормовая биологически активная добавка в звероводстве. Направлений использования много. Но поскольку шунгитовая порода бывает разной, перед ее использованием нужно провести научные исследования.

Факт № 8 Шунгит действительно может очищать воду от опасных загрязнений, сорбировать радиоактивные элементы или экранировать электромагнитные излучения. Но шунгит шунгиту рознь. Один образец очистит воду, а другой, наоборот, загрязнит. Без мнения ученых с этой породой лучше не экспериментировать.

Факт № 9 В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге в 1996 году появилась «шунгитовая палата». Медики установили, что в ней снижается уровень электромагнитного излучения, она ускоряет лечение от разных заболеваний и способствует быстрому восстановлению психофизиологического состояния человека после стрессов и физических нагрузок. Подобные палаты появились в нескольких городах России. В Петрозаводске тоже недавно открылся шунгитовый грот в здании завода ЭФЭР.

Факт № 10 Глупо покупать шунгит в сувенирной лавке, чтобы спастись от излучений. Не спасетесь. Если боитесь излучений, лучше правильно пользуйтесь бытовыми приборами.

Шунгитовая порода. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Образцы шунгита в Институте геологии. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Шунгизит. Фото: «Республика»/Николай Смирнов