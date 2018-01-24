Предчувствуя фарт и не имея конфузий

1702 год, Северная война. Тридцатилетний Петр с Преображенским и Семеновским полками, со всей свитой и малолетним наследником проходит лесами и болотами от Нюхчи до Повенца. За восемь дней — от Белого моря до Онежского озера. И в результате столь непредвиденного маневра одерживает первую впечатляющую победу над шведами, «на аккорд» берет Нотебург, обеспечив выход в Балтийское море.

Историк Михаил Данков, сотрудник Национального музея Республики Карелия, всю свою научную жизнь занимается петровской эпохой. А последние двадцать пять лет — Осударевой дорогой.

— Наказ на строительство дороги был дан 8 июня 1702-го. Михаилу Щепотеву, сержанту бомбардирской роты Преображенского полка, поручалось провести «опись проведывания ближайшего пути».

Задание фантастическое! В начале восемнадцатого века еще не существовало единых картографических представлений, использовались даже разные верстовые понятия. Так, Петр в одном из писем из Архангельска пишет, что вся дорога — это 120 верст, а позднее князь Долгорукий сообщает: «сухим путем близко 200 верст».

Мы же в результате современных ландшафтных и археологических исследований утвердились в том, что расстояние составляло 174 версты, что в переводе на современную метрическую систему — чуть более 264 километров.

Фрагмент карты Nova Scandinavia Burgundia Ducic. 1695 Мануил Петров, карта 1746 года. Из Российского государственного архива древних актов

С конца июня 1702 года около пяти тысяч мужиков из Нюхчи, Сумского Посада, Кеми, Усть-Онежского погоста, Каргополя, Белоозера и Повенца царским именем согнали к местам работ. Чуть позже к ним присоединились крестьяне Соловецкого и Крестного Онежского (Кийского) монастырей, выговские общинники и «работный люд» волостей Выгозерского погоста.

Народ прибывал на лошадях с подводами и волокушами, с рабочим инструментом — топорами, пилами и лопатами. А уже 14 июля Щепотев и Муханов сообщают Петру и Федору Головину в Архангельск: «…а дорога вся в отделке».

Оставалось собрать на Онеге суда для переброски войск. И собрали — 85 кораблей. Михаил Щепотев, 5 августа 1702:

«Государь, по указу твоему, послал я для очистки дорожной и тое дорогу делаю от Нюхоцкой Волости и сделана до Ветренной горы 30 верст, — и далее… Государь, дорога и пристань и подводы и суды на Онеге готовы».

— Этот факт не имеет аналогов в мировой истории инженерно-дорожного строительства, — утверждает Данков. — Расстояние от Белого моря до Онежского озера совсем не простая территория: здесь проходит водораздел, вдоль побережья Белого моря идут и так называемый Ветреный пояс и гора Голец высотой 234 метра — объем работ огромный.

— Событие, без сомнения, колоссальное. Фундаментальное для судеб России и стран Европы. Осударева дорога — это путь в Европу. На Запад. Имеет прямое отношение к строительству будущей столицы империи, Санкт-Петербургу прямо под носом у неприятеля Карла XII.

Россия воевала со шведским королевством. И Петр как коммерсант, как менеджер, прекрасно понимал, что тащить артиллерию из-за Урала, с демидовских заводов (или даже из-под Тулы) к Балтике, к линии фронта — дело долгое и напряжное.

Нужно было создавать металлургический центр рядом с линией шведского фронта. И не только металлургический центр, но и крупную судостроительную верфь, которая выпускала бы настоящие фрегаты. Палубные, двухпалубные, на которые как раз эта артиллерия могла размещаться.

Осударева дорога, «путь из Арктики», привела к бурной индустриальной, промышленной жизни на ранее безлюдной территории русского Севера: от Белого моря до Онежского озера, до Ладоги. Здесь не было городов, не было дорог.

А в 1702 году стало ясно, что север может выдавать крайне важную продукцию — обработанную железную руду, обработанный металл для военных обстоятельств России. Край вздрогнул.

В лесах у Онежского озера. Реконструкция в Повенце, 2012. Фото: Игорь Георгиевский По оврагам и бурелому. Повенец, 2012. Фото: Игорь Георгиевский Пальба. Повенец, 2012. Фото: Игорь Георгиевский Ураааааааа! Повенец, 2012. Фото: Игорь Георгиевский

— Дорогу для переброски войск построили — это факт. А корабли — волокли? «Святой дух» и «Курьер»?

— Это вопрос тривиальный, досужий, я бы сказал. Годы, проведенные в архивах в поисках новых документов, консультации с современными дорожно-строительными маркшейдерами, сопоставление множества входящих фактов и факторов убеждает в том, что волок кораблей по Осударевой дороге в 1702 году, это патриотическая легенда.

Речь идет о фрегатах «Сошествие Святого Духа» и «Скорый гонец» (их по ошибке три века называют «Святой дух» и «Курьер»). Малые фрегаты — это колоссальные суда, мы знаем их размеры: около 22 метров в длину, более 6 метров в поперечнике.

И вот такую махину (две махины!) волоком перетащить за семь дней? Там 264 километра — от Вардегорского мыса до Повенецкого рядка. Ни городов, ни сел — только болота и горы. На этом пути два горных кряжа, мощных: Масельгский кряж и отроги Ветряного пояса (вдоль побережья Белого моря). По этой территории трудно так-то идти, даже современному подготовленному туристу.

— Работая в российских и зарубежных архивах, я не нашел подтверждений, упоминаний о волоке в переписке самого Петра и его спутников Головина, Меншикова, Головкина, Зотова, Нарышкина, Трубецкого. Нет таких сведений и в крупных произведениях Петровской эпохи; я имею в виду различные «юрналы»: походный журнал Петра, журнал Гюссена, журнал Шафирова.

Я изучал депеши и заметки участников похода — ничего подобного нет. Кроме того Осудареву дорогу преодолел первый русский гравер Адриан Шхонебек, который создал школу граверного искусства в России.

Шхонебек был участником этой акции, и он оставил целый ряд рисунков и гравюр (около 200 листов на лучшей александрийской бумаге) о походе и взятии Нотебурга армией Петра. И ни на одной из этих гравюр никаких кораблей, никаких крупных фрегатов нет.

Их нет и в составе кораблей Балтийского флота, зато известна дальнейшая судьба петровских судов на Северной Двине, куда они в августе 1702 г. отправились от Вардегорского мыса в составе флотилии вице адмирала Крюйса.

— Трудно себе представить, что если бы волок фрегатов имел место, Петр (который был падок на яркую публичность) не показал бы этого миру. Нигде не рассказал о героических судах нарождающегося русского флота.

Целый комплекс информации — исторической, документальной, архивной, практической — убеждает нас в том, что это миф. Но согласитесь, миф красивый.