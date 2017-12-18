О двух Петрозаводсках

Финны вошли в Петрозаводск 1 октября 1941 года, покинули город 28 июня 1944-го, оставив после себя тысячи фотографий. Листаем финский фотоархив и выясняем, что мифы, а что правда в историях о концлагерях и мирном быте города в военное время. Комментирует фото профессор ПетрГУ Сергей Веригин.

Концлагерь в Петрозаводске. Снимок сделан в 1944 году. Фото: fotokto.ruЗнаменитая фотография: дети за решеткой концлагеря, сделанная корреспондентом Галиной Санько. И снимки горящего города. А в архивах есть и совсем другие кадры, словно снятые в другом городе: спортивные соревнования, праздники, картины мирного быта. Финны пробыли в городе два с половиной года, за это время были сделаны тысячи фотографий. Рассматриваем финские архивы вместе с профессором ПетрГУ Сергеем Веригиным.

Сергей Веригин

Сергей Веригин. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

О двух Петрозаводсках профессор Сергей Веригин знает многое: одна из тем, о которой он пишет давно, — военный коллаборационизм. Когда ученый выпустил свою монографию «Под чужими знаменами», его упрекали, что он «занимается предателями». Но Веригин считает, что в истории не должно быть белых пятен.

Коллаборационизм — добровольное сотрудничество с врагом.

Первые дни

— Финские войска вошли в город 1 октября 1941 года. Финская оккупация продолжалась до 27 июня 1944 года. Есть расхожее мнение, что боев в Петрозаводске не было. Были и под петрозаводском, и в черте города.

Петрозаводск на второй день оккупации. В городе все еще бушуют пожары. Снимки из финского архива. Снято с крыши ПетрГУ.

Финны установили в столице Карелии жесткий режим. Появляться на улице без документов человек не мог, выходить из дома после 22:00 тоже было нельзя. Это касалось и финского населения, и русского.

Город лагерей

В основу политики финны положили тезис о разделении населения. Граждане будущей Финляндии: карелы, вепсы, ингенманландцы — оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а некоренное население надо было собрать в лагеря и выселить.

— На Урал, Сибирь и так далее, отчистить всю территорию, — рассказал Сергей Веригин. — Фактически это политика этноцида. И началось это еще до оккупации. Маннергейм издал приказ, после, как раз для этого, было создано военное управление восточной Карелии.

Петрозаводск в годы оккупации стал центром лагерей. Всего в Карелии их было 14, и половина из них — в столице республики, которую финны переименовали в Янислинна — крепость на Онего. Изначально в городе было 7 лагерей, потом два объединили. Историки считают, что лагерей было шесть.

— Болезни, эпидемии, скученность, тяжелые условия, — рассказал Сергей Веригин. — Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. Финны пишут, что погибших было от 3 до 4 тысяч. По нашим данным — до 7,5 тысячи. Люди, которые там находились, вывозились на работы. На лесозаготовках, чистили улицы.

Оккупация в Петрозаводске

Концлагерь в Петрозаводске. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

Город разделился на две половины. 6 лагерей на окраинах: Пятый поселок, Северная точка, Старая Кукковка, юго-восток Голиковки, северо-запад Перевалки и Зарека. Там собрали русскоязычное население, которое покидало территории за колючей проволокой только тогда, когда нужно было чистить улицы. В центральной части города жили карелы, вепсы и финны.

Административный центр

Центр города продолжал жить своей жизнью.

— Для финно-угорского населения всё было, — рассказал Сергей Веригин. — Школы были открыты, учились там, правда, только на финском. Их посещали все дети от 6 до 18 лет. Русскую школу открыли в конце 1943 года.

Для карелов, вепсов и финнов работали роддом, библиотека, культурный центр, театр и почта. Проводились парады, демонстрации и спортивные соревнования. Выходила газета. Население возили в Финляндию на экскурсии.

Оккупация в Петрозаводске

Раздача одежды в национальных школах. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

Оккупация в Петрозаводске

Роддом в Петрозаводске. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

Оккупация в Петрозаводске

Праздник День независимости 6 октября 1941 года. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

Оккупация в Петрозаводске

Соревнования по легкой атлетике в оккупированном Петрозаводске. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

Финская администрация размещалась на площади Ленина. В городе работали около 3000 финских чиновников.

Убрали с площади статую Ленина, он при этом потерял нос. После войны пришлось восстанавливать.

Оккупация в Петрозаводске

Демонтаж статуи Ленина. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

В здании ПетрГУ финны разместили архив. Там хранились документы, книги и коллекции из музеев. Использовали его как смотровую площадку — на то время это было самое высокое здание в центре города.

Площадка существует и по сей день. Она в аварийном состоянии, и подниматься туда обычно не разрешают.

Оккупация в Петрозаводске

Премьер-министр Финляндии Юкко Рангель на крыше ПетрГУ. Фото предоставлено Сергеем Веригиным

Университет не пострадал от бомбежек и был в хорошей сохранности до 1943 года, пока не сгорел. Мнения историков о том, кто поджег архив, расходятся.

— Когда я был студентом, во всех учебниках писали, что это сожгли финны, уничтожая документы, — рассказал Сергей Веригин. — В современной литературе чаще говорят, что пожар разожгли наши подпольщики или партизаны. Действительно, к чему финнам в 1943 году уничтожать здание, если они пришли сюда надолго и всерьез? Но документов нет, есть только факты.

Финский архив Sa-kuva был опубликован в 2013 году.

 

Ученый совет   /   , ,
Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
Абзац
  • Читатель

    >Фото предоставлено Сергеем Веригиным.<
    ——————————

    Разве фото из личной коллекции Сергея Веригина, а не из финского архива?

    Да и даны фото не в том виде, как надо. На представленных снимках отсутствует логотип
    архива: SA-Kuva.

  • >«Финны пишут, что погибших было от 3 до 4 тысяч. По нашим данным — до 7,5 тысячи».<
    ————————-

    Нельзя ли пояснить, что означает «по нашим данным»? Это основанное на архивных документах какое-то исследование о числе погибших в финских лагерях для гражданского
    населения?

    А то ведь по архивным данным, представленным в исследовании финского историка (Lars Westerlund. Sotavankien ja siviili-internoitujen sodanaikainen kuolleisuus. Muonahuolto, tautisuus ja Punaisen Ristin toimettomuus 1939–44». Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki, 2009), в лагерях для гражданского населения умерло за время финской оккупации Карелии 4 279 человек.

    Примерно такие же данные о погибших в лагерях для гражданских лиц были представлены в докладе, составленном сразу после войны по поручению возглавляемой Ждановым Союзной контрольной комиссии. Об этом сказано в книге финского историка Ю. Куломаа, https://uploads.disquscdn.com/images/bbc1ffb3111cc8624595068d345c39bcc824e64f12955bbe1cd69df6b02cd235.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0eee2208fe5f5865a6b96fb5641f3f86286f7b69e51084274439e570694f6fd5.jpg изданной в Финляндии в 1989 году и в России на русском языке в 2006 году.

  • Что касается упомянутого здесь логотипа. Вот пример фото с логотипом. https://uploads.disquscdn.com/images/0018c6cbe397a4e03c6f666ec991de715fd313dcea51633f4d1d1e5049ee7623.jpg

  • >«Город разделился на две половины. 6 лагерей на окраинах: Пятый поселок, Северная
    точка, Старая Кукковка, юго-восток Голиковки, северо-запад Перевалки и Зарека. Там
    собрали русскоязычное население, которое покидало территории за колючей проволокой только тогда, когда нужно было чистить улицы. В центральной части города жили карелы, вепсы и финны».<
    —————————

    В какой же части города жили русские, которые не были отправлены в лагеря?

    См. таблицу «Численность населения Петрозаводска в 1941–1944 гг.» из книги Ю. Куломаа:

    Kansallinen väestö – родственное финнам население (в основном карелы и вепсы)
    Epäkansallinen väestö – неродственное финнам население (в основном русские).
    Kantasuomalaisiä – финны.
    Keskitys-/siirtoleirit – лагеря для гражданского населения.

    https://uploads.disquscdn.com/images/97cea15aa6a5a620d148a60b927e3e1ecaf9c643184dc4c49e24e7082c6e06ee.jpg

  • >«Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких».<
    ———————————

    Не вполне понятно, что имел в виду историк.

    Согласно исследованию историка Д.Фролова, Финляндия не лидировали в этой мрачной
    статистике: «Cмертность финских пленных составляла 32% с учетом расстрелянных в момент пленения, в Финляндии – 18 700, то есть 29%. В Германии, для сравнения, умерли в плену 57% советских солдат»:
    Источник: Фролов Д.Д. Советские и финские военнопленные 1939–1944 гг./ 2005. Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

    И здесь примерно такие же данные: «Уровень смертности в финских лагерях составил около 31 %. Для сравнения – в немецких лагерях погибло 30-60 % советских военнопленных».
    Источник: статья «В финском плену умер каждый третий советский военнопленный – работа на фермах спасла жизнь многим» (28.8.2016).