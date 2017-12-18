Знаменитая фотография: дети за решеткой концлагеря, сделанная корреспондентом Галиной Санько. И снимки горящего города. А в архивах есть и совсем другие кадры, словно снятые в другом городе: спортивные соревнования, праздники, картины мирного быта. Финны пробыли в городе два с половиной года, за это время были сделаны тысячи фотографий. Рассматриваем финские архивы вместе с профессором ПетрГУ Сергеем Веригиным.

О двух Петрозаводсках профессор Сергей Веригин знает многое: одна из тем, о которой он пишет давно, — военный коллаборационизм. Когда ученый выпустил свою монографию «Под чужими знаменами», его упрекали, что он «занимается предателями». Но Веригин считает, что в истории не должно быть белых пятен.

Коллаборационизм — добровольное сотрудничество с врагом.

Первые дни

— Финские войска вошли в город 1 октября 1941 года. Финская оккупация продолжалась до 27 июня 1944 года. Есть расхожее мнение, что боев в Петрозаводске не было. Были и под петрозаводском, и в черте города.

Петрозаводск на второй день оккупации. В городе все еще бушуют пожары. Снимки из финского архива. Снято с крыши ПетрГУ.

Финны установили в столице Карелии жесткий режим. Появляться на улице без документов человек не мог, выходить из дома после 22:00 тоже было нельзя. Это касалось и финского населения, и русского.

Город лагерей

В основу политики финны положили тезис о разделении населения. Граждане будущей Финляндии: карелы, вепсы, ингенманландцы — оставались в городе и продолжали жить почти обычной жизнью, а некоренное население надо было собрать в лагеря и выселить.

— На Урал, Сибирь и так далее, отчистить всю территорию, — рассказал Сергей Веригин. — Фактически это политика этноцида. И началось это еще до оккупации. Маннергейм издал приказ, после, как раз для этого, было создано военное управление восточной Карелии.

Петрозаводск в годы оккупации стал центром лагерей. Всего в Карелии их было 14, и половина из них — в столице республики, которую финны переименовали в Янислинна — крепость на Онего. Изначально в городе было 7 лагерей, потом два объединили. Историки считают, что лагерей было шесть.

— Болезни, эпидемии, скученность, тяжелые условия, — рассказал Сергей Веригин. — Смертность в финских лагерях была выше, чем в немецких. Финны пишут, что погибших было от 3 до 4 тысяч. По нашим данным — до 7,5 тысячи. Люди, которые там находились, вывозились на работы. На лесозаготовках, чистили улицы.

Город разделился на две половины. 6 лагерей на окраинах: Пятый поселок, Северная точка, Старая Кукковка, юго-восток Голиковки, северо-запад Перевалки и Зарека. Там собрали русскоязычное население, которое покидало территории за колючей проволокой только тогда, когда нужно было чистить улицы. В центральной части города жили карелы, вепсы и финны.

Административный центр

Центр города продолжал жить своей жизнью.

— Для финно-угорского населения всё было, — рассказал Сергей Веригин. — Школы были открыты, учились там, правда, только на финском. Их посещали все дети от 6 до 18 лет. Русскую школу открыли в конце 1943 года.

Для карелов, вепсов и финнов работали роддом, библиотека, культурный центр, театр и почта. Проводились парады, демонстрации и спортивные соревнования. Выходила газета. Население возили в Финляндию на экскурсии.

Финская администрация размещалась на площади Ленина. В городе работали около 3000 финских чиновников.

Убрали с площади статую Ленина, он при этом потерял нос. После войны пришлось восстанавливать.

В здании ПетрГУ финны разместили архив. Там хранились документы, книги и коллекции из музеев. Использовали его как смотровую площадку — на то время это было самое высокое здание в центре города.

Площадка существует и по сей день. Она в аварийном состоянии, и подниматься туда обычно не разрешают.

Университет не пострадал от бомбежек и был в хорошей сохранности до 1943 года, пока не сгорел. Мнения историков о том, кто поджег архив, расходятся.

— Когда я был студентом, во всех учебниках писали, что это сожгли финны, уничтожая документы, — рассказал Сергей Веригин. — В современной литературе чаще говорят, что пожар разожгли наши подпольщики или партизаны. Действительно, к чему финнам в 1943 году уничтожать здание, если они пришли сюда надолго и всерьез? Но документов нет, есть только факты.

Финский архив Sa-kuva был опубликован в 2013 году.