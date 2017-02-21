Наука по-карельски

Три месяца назад «Республика» начала системно рассказывать о карельской науке в специальном проекте «Ученый совет». Мы говорили с медиками, астрономами и генетиками; писали о петроглифах, нейронных сетях и экономике. Настало время отвлечься и посмотреть на нашу науку в другом масштабе.

С самого начала мы делаем проект в партнерстве с двумя крупнейшими научными институтами республики: нам помогают Петрозаводский государственный университет и Карельский научный центр Российской академии наук. В новом выпуске «Ученого совета» мы расскажем о них главное.

ПетрГУ

История. Постановление о создании Карело-Финского государственного университета (КФГУ) было принято летом 1940 года – вскоре после учреждения Карело-Финской Советской Социалистической Республики. На тот момент вуз состоял из четырех факультетов: историко-филологического, физико-математического, биологического и геолого-гидрогеографического.

До войны университет располагал одним учебным корпусом и шестью деревянными домами в «вузгородке», началось строительство нового учебного корпуса и общежития на 250 мест. Тогда же создаются первые лаборатории, в том числе по изучению мозговых нервных токов.

2 сентября 1940 года началось обучение: в вуз пришли более 700 студентов, 417 из которых были первокурсниками. Первым ректором университета назначили Тууре Лехена, окончившего реальное училище и Хельсинкский университет по направлению философии, истории и лингвистики.

Во время Великой Отечественной на фронт ушли более трехсот студентов, преподавателей и сотрудников КФГУ. Сам университет в августе 1941-го решили эвакуировать в Сыктывкар, где он и работал до июля 1944 года (занятия проводились на базе местного педагогического института).

После войны университет продолжил развиваться: появлялись новые учебные корпуса, факультеты и кафедры, увеличивалось число студентов. Создаются многочисленные внеучебные секции: например, к концу пятидесятых разными видами спорта в вузе занимались около 800 студентов.

В семидесятые годы в университете появляется несколько электронно-вычислительных машин (ЭВМ), преподавателей начинают знакомить с основами информатики и работы с компьютерами. В 1981-м на базе кафедры теории функций и геометрии появляется кафедра прикладной математики и кибернетики.

В начале девяностых структура вуза заметно меняется на волне общественных преобразований. Так, в 1990 году кафедру научного коммунизма превращают в кафедру политологии и социологии, которая спустя несколько лет ляжет в основу факультета политических и социальных наук. В те же годы в программе вуза появляются новые направления обучения: маркетинг, менеджмент; в 1991-м вуз впервые принимает студентов на коммерческой основе.

Структура. В последние годы университет прошел через несколько волн реорганизации. Сначала, в 2013-м, он объединился с Карельской государственной педагогической академией. На базе последней в ПетрГУ создали три института: педагогики и психологии; иностранных языков; физкультуры, спорта и туризма.

Вторая волна прошла в 2016 – начале 2017 года и представляла собой укрупнение уже существующих структурных подразделений. С 1 января в университете фактически появились четыре новых института. Институт филологии был создан на базе филологического факультета; эколого-биологический и агротехнический факультеты объединились в институт биологии, экологии и агротехнологий; экономический и юридический факультеты слились в институт экономики и права; институт лесных, инженерных и строительных наук включил в свой состав кафедры горно-геологического факультета.

Эта реорганизация была связана с сокращением количества студентов, обучающихся в вузе, и появлением в его структуре малочисленных факультетов (до 350 учащихся). Руководство университета полагает, что новая структура будет работать более эффективно. При этом в некоторых случаях при объединении факультетов (например, юридического и экономического) пришлось сократить часть методистов. О систематическом увольнении преподавателей, говорят представители университетского руководства, речи не идет.

Сегодня в университете обучаются более 14 тысяч студентов и работают больше тысячи преподавателей и научных сотрудников (две трети профессорско-преподавательского состава имеет ученую степень). В результате всех преобразований ПетрГУ состоит из 15 институтов и факультетов и 78 кафедр. Если в 1940 году университет обладал шестью зданиями (корпус и шесть жилых домов), то сегодня их – 49. Возглавляет университет доктор технических наук Анатолий Воронин.

ПетрГУ занимает второе место в рейтинге учебных заведений, составленном Благотворительным фондом Потанина; девятое место — в «зеленом» рейтинге вузов мира по версии GreenMetric, входит в десятку вузов России по уровню развития социальных коммуникаций. Студенты университета регулярно занимают призовые места на спортивных соревнованиях федерального и международного уровня.

КарНЦ

История. Карельский центр академии наук появился на научной карте республики в 1946 году – спустя шесть лет после университета. Впрочем, у него был прямой предшественник: в 1930 году в Петрозаводске учредили Карельский научно-исследовательский институт. Возглавлял КНИИ Эдвард Гюллинг.

Поначалу научно-исследовательский институт состоял из шести подразделений, сотрудники которых специализировались на изучении лесного хозяйства, «естественно-производительных сил», сельского хозяйства, экономики, истории и этнографии (включая язык). В первый год институт провел 19 экспедиций.

В 1937 году к названию института добавили еще одно слово – «культура». Соответственно, научная работа сотрудников сосредоточилась на изучении карельской истории, языка, литературы и фольклора. Примерно в это время до учреждения добрались репрессии, своих должностей лишились и впоследствии были арестованы несколько ведущих сотрудников института, в том числе заместитель директора Макарьев (Гюллинга репрессировали еще раньше).

В послевоенные годы статус института вновь изменился, он стал полноценной частью советской Академии наук. В его структуру вошли сектора геологии, водного хозяйства, зоологии, ботаники, промышленности, лаборатория лесохимии и институт языка и литературы.

В 1956 году Карело-Финский филиал академии наук стал просто карельским (что логично: в том же году одноименная ССР преобразовалась в автономную республику). В шестидесятые годы филиал и вовсе расформировали, а структурные подразделения приписали к министерствам и ведомствам. Восстановили четыре года спустя. На тот момент в его состав входили четыре института (геология, лес, биология, язык-литература) и два отдела (водное хозяйство и экономика).

Структура. Нынешнее название центр получил в 1991 году. Тогда же его руководителем стал доктор биологических наук Александр Титов, который возглавляет КарНЦ до сих пор.

Структура современного Карельского научного центра РАН довольно замысловата. Главный орган, принимающий базовые решения, — общее собрание, возглавляет которое председатель президиума центра. В ежедневном режиме работой учреждения руководит сам президиум, в который входят всё тот же председатель, его заместители, главный ученый секретарь и несколько ведущих ученых.

Есть еще совет директоров КарНЦ. Этот совещательный орган согласно уставу дает руководству центра рекомендации по научно-организационным и административно-хозяйственным вопросам. В его состав входят заместитель председателя президиума и директора всех институтов.

Сегодня в структуру научного центра входит семь институтов: биологии; водных проблем севера; геологии; леса; прикладных математических исследований; экономики; языка, литературы и истории. Есть и другие подразделения – научные архив и библиотека, патентная служба, группа переводчиков, редакция энциклопедии «Карелия».

Сегодня в центре работает более 700 сотрудников. Осенью 2016 года два из них – доктора биологических наук Ольга Бахмет и Павел Красильщиков – стали членами-корреспондентами Российской академии наук. Это значимое событие: всего в республике живут и работают пять членкоров РАН.