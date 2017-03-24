«Республика» продолжает вести дневник проекта фонда имени Арины Тубис «Сильные духом — красивые всегда». Сегодня беседуем с участницей проекта Татьяной Кузнецовой.

Проект «Сильные духом — красивые всегда» создан для реабилитации женщин, переживших рак и живущих с ним. В Карелии фонд имени Арины Тубис проводит его уже второй год.

Татьяна Кузнецова

— Лет 10 назад я сходила к маммологу, нашли шарик маленький. Ходила с ним, ходила, меня с учета сняли, сказали, нет ничего. А недавно заметила, что больше он стал. А я такой пофигист, не болит, думаю, ну и ладно. А потом похудела на 7 килограммов, ну, думаю, что-то есть.

Стараюсь на эту тему вообще не говорить. Сразу сопли, слезы, слюни. Не понимаю, что это такое было. Не болело, не беспокоило. Я вообще здоровый человек, хожу к врачам раз в три года. Но у мужа первая жена от рака умерла, он меня сразу отправил.

Когда в карточке написали «рак», такая паника была, помню. Зато сейчас, если врач скажет, что надо идти, я сразу бегу.

В апреле мне сделали операцию, потом шесть химий прошла. Это жестко, конечно, было. И 20 облучений потом. Сейчас еще два года на уколах, потом еще три на таблетках.

После химии коронки выпали и зубы начали крошиться, такие вот побочные эффекты. Не только волосы. Ногти потемнели, давление появилось. Каждый раз после химии худела на пару килограммов — есть не могла, ничего не лезло. А все бегали вокруг меня с ложками: «Таня, покушай!».

Облучение — вообще ерунда, ни о чем. Сходил, полежал 6 минут, да и все. Кожа чуть-чуть слезет, как после загара, ничего страшного.

Каждую неделю надо было сдавать анализы. Приду, сдам, врач выходит, говорит: «37, 48, 56». Я в ужасе: «Что это?». У меня всю жизнь было два типа таблеток: уголь активированный и аспирин, я не разбираюсь. Привязывалась, чтобы объяснили.

Мне говорили, надо вино красное пить, когда облучаешься. И сало есть. Сало и вино красное — хорошенькая диета!

Волосы немного выросли уже. А все лето проходила лысая… Парик не стала покупать — и так немало лет, а парик напялишь, так вообще как старая вешалка будешь. Платок намотаю, очки натяну. Все говорят, ты как иностранка. Да и ладно.

Стала отращивать, смотрю — седые. Решила в светленький покраситься. Я вообще люблю с волосами экспериментировать. И по жизни тоже: первый муж был моряк, не пил, не курил. Ушла к другому, у которого было двое детей. И правду говорят, женщины умом не страдают.

Все говорили, кудри будут после химии. Да какие там кудри, палки прямые! А у меня у всей родни кудри всегда были, а я в дедушку. Три волосины и прямые. А так хотелось кудри.

Боюсь только стрессов, а так все можно перетерпеть: и химию, и облучение. Боюсь, что он вернется. От стрессов это бывает. И знакомых много умерло от рака. Думаю, что пока лечишься, не должна же другая зараза пристать. В смысле, не вылезет же то же самое в другом месте.

Сейчас ничего не чувствую, так что особо не понимаю, что это у меня и было. Порезали, да и все. Бывает.

Дома сижу, общения хочется с людьми. Сейчас не работаю после операции, потеряла круг общения. Я вообще частным предпринимателем была, нижним бельем занималась. Сейчас перед пенсией решила работу найти. Оказалось, нет в городе работы.

Хочу съездить на юг, но теперь, наверное, нельзя. Разве что глубокой осенью.