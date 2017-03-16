«Не могла позволить себе ходить без прически»

«Республика» продолжает вести дневник проекта фонда имени Арины Тубис «Сильные духом — красивые всегда». Сегодня беседуем с участницей проекта Ириной Бажановой.
Проект «Сильные духом — красивые всегда» создан для реабилитации женщин, переживших рак и живущих с ним. В Карелии фонд имени Арины Тубис проводит его уже второй год.
Ирина Бажанова
Диагноз мне поставили в 2015 году. Жизнь тогда разделилась на до и после. До была какая-то суета, а потом так раз — и все.
Помню, в апреле 2015 года простыла, противовирусные не помогли, стала пить антибиотики, от них начались боли. Стали делать ФГС, в итоги нашли полип в желудке, там онкоклетки. Когда операцию сделали, сказали, что у меня была третья стадия рака. Я была в таком шоке. Теперь говорю: «Слава богу, что заболела простудой!»
Рак — болезнь коварная. Он когда болит, тогда обычно уже поздно, мало чем можно помочь. На четвертой стадии не с каждым органом уже можно что-то сделать.
У меня двое детей, им 7 и 13. И им досталось — переживали за маму. Но ничего, мы прорвались, все преодолели.
Тяжелая была операция. Но вот полугодовалый период химиотерапии… По сравнению с ним — ерунда вообще. Тут тяжело было себя психологически вытаскивать: понимаешь, что тебя убивают, чтобы ты снова смог воспрянуть духом. И понимаешь, что тебя снова будут убивать.
Когда узнаешь о таком диагнозе, конечно, страшно. Себя начинаешь жалеть, думаешь: «За что?». А потом понимаешь, что не «за что», а «для чего». Чтобы пересмотреть свою жизнь, изменить ее.
Профессия очень мне помогла. Я парикмахер, работа интересная, любимая. Мои клиенты меня очень поддерживали, были многие просто знакомыми, стали друзьями.
Многие говорили: «Ира, у тебя двое детей, ты должна жить ради детей», а я понимаю, что сама только от пеленок отошла, я сама еще для себя жить хочу!
Даже проходя химию, я не могла себе позволить ходить без прически. Неделя химии, неделю я отлеживалась, и две недели на работу ходила. Не могла же я себе позволить ходить абы как.
Волосы сыпались сильно, но не упали. Я сделала очень короткую стрижку. Длинные-то быстрее упадут, а короткие держатся. Не хотелось на подушке их оставить.
Теперь я очень жадно к этой жизни отношусь. Каждый день нужно что-то успеть, успеть, успеть! Столько всего интересного, а времени мало.
Сейчас я уже пришла в себя, силы вернулись. Я теперь думаю, что если я осталась, значит, я еще много чего не успела сделать.
Я пришла на проект не для того, чтобы для себя что-то получить. Я уже пережила, уже пошла дальше. Но, может, моя информация, моя поддержка будут кому-то нужны.
«Республика» продолжает вести дневник проекта фонда имени Арины Тубис «Сильные духом — красивые всегда», который объединяет женщин, переживших рак. Мы рассказываем о встречах и мастер-классах, разговариваем со специалистами и участницами. Мы пройдем с ними весь путь до самого финального дефиле. Другие тексты почитать можно здесь.
Проект «Сильные духом — красивые всегда» использует средства государственного гранта Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» в соответствии с распоряжением президента России.