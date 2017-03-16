«Не могла позволить себе ходить без прически»

«Республика» продолжает вести дневник проекта фонда имени Арины Тубис «Сильные духом — красивые всегда». Сегодня беседуем с участницей проекта Ириной Бажановой.

Проект «Сильные духом — красивые всегда» создан для реабилитации женщин, переживших рак и живущих с ним. В Карелии фонд имени Арины Тубис проводит его уже второй год.

Ирина Бажанова

Диагноз мне поставили в 2015 году. Жизнь тогда разделилась на до и после. До была какая-то суета, а потом так раз — и все.

Помню, в апреле 2015 года простыла, противовирусные не помогли, стала пить антибиотики, от них начались боли. Стали делать ФГС, в итоги нашли полип в желудке, там онкоклетки. Когда операцию сделали, сказали, что у меня была третья стадия рака. Я была в таком шоке. Теперь говорю: «Слава богу, что заболела простудой!»

Рак — болезнь коварная. Он когда болит, тогда обычно уже поздно, мало чем можно помочь. На четвертой стадии не с каждым органом уже можно что-то сделать.

У меня двое детей, им 7 и 13. И им досталось — переживали за маму. Но ничего, мы прорвались, все преодолели.

Тяжелая была операция. Но вот полугодовалый период химиотерапии… По сравнению с ним — ерунда вообще. Тут тяжело было себя психологически вытаскивать: понимаешь, что тебя убивают, чтобы ты снова смог воспрянуть духом. И понимаешь, что тебя снова будут убивать.

Когда узнаешь о таком диагнозе, конечно, страшно. Себя начинаешь жалеть, думаешь: «За что?». А потом понимаешь, что не «за что», а «для чего». Чтобы пересмотреть свою жизнь, изменить ее.

Профессия очень мне помогла. Я парикмахер, работа интересная, любимая. Мои клиенты меня очень поддерживали, были многие просто знакомыми, стали друзьями.

Многие говорили: «Ира, у тебя двое детей, ты должна жить ради детей», а я понимаю, что сама только от пеленок отошла, я сама еще для себя жить хочу!

Даже проходя химию, я не могла себе позволить ходить без прически. Неделя химии, неделю я отлеживалась, и две недели на работу ходила. Не могла же я себе позволить ходить абы как.

Волосы сыпались сильно, но не упали. Я сделала очень короткую стрижку. Длинные-то быстрее упадут, а короткие держатся. Не хотелось на подушке их оставить.

Теперь я очень жадно к этой жизни отношусь. Каждый день нужно что-то успеть, успеть, успеть! Столько всего интересного, а времени мало.

Сейчас я уже пришла в себя, силы вернулись. Я теперь думаю, что если я осталась, значит, я еще много чего не успела сделать.

Я пришла на проект не для того, чтобы для себя что-то получить. Я уже пережила, уже пошла дальше. Но, может, моя информация, моя поддержка будут кому-то нужны.