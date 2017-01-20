«Хоть ни одной, ни другой, все равно люблю»

«Республика» продолжает вести дневник проекта фонда имени Арины Тубис «Сильные духом — красивые всегда». Сегодня беседуем с участницей проекта Алёной Пенияйнен.

Алёна

Чувствую я себя хорошо. Лечусь дополнительно, ищу специалистов, которые могут помочь. В Питер ездила, там доктора нашла. Не ощущаю себя больной. Я всегда говорю: я здорова. Врачи тоже говорят, что исход будет хороший. Что я буду жить.

Я никогда не была бойцом. Была домашней девочкой, женой, матерью. А потом в 90-е как было: либо ты скатываешься, либо борешься и двигаешься вперед. И сейчас у меня то же самое — либо вперед, либо назад. У меня есть желание бороться, жить.

Продолжаю работать. Я когда на больничном была, пришла к врачу, сказала: «Выпишите меня». Врач удивлялся, что не сидится. А мне в коллективе проще, с людьми общаться нужно.

Я бизнесмен. У нас с мужем на двоих фирма — у него производство, с камнем работает. У меня маленький магазинчик — канцтовары, детское творчество.

Диагноз

В этом году узнала о диагнозе. В апреле. Да, диагноз страшный, но я знаю, что можно вылечиться.

Когда я узнала, мне было страшно ровно 4 часа. 4 часа я проплакала. Потом ко мне прибежала моя подруга, плечо мое. Потом я решила, что я буду бороться, и страх ушел. Я верю, что я буду здорова — и это самое главное. Любому человеку будет страшно — это такая неизвестность. Лучше не болеть.

Лечусь дополнительно, ищу специалистов, которые могут помочь. В Питер ездила, там доктора нашла. К сожалению, лекарства, которые нам выписывают, часто вызывают другие заболевания. И приходится потом бороться с ними.

В больнице общаешься с разными людьми. Есть те, кто уже готов умереть, они уже прощаются с жизнью. Одна мне говорит: я мол, на полочках уже все разложила, мужу рассказала, где что лежит. Меня это так поразило и разозлило, я ей такую выволочку устроила! Ей еще диагноз, как я поняла, до конца не поставили, а она уже крест на себе поставила!

Я с жизнью прощаться не хочу. Столько всего интересного вокруг, все хочется попробовать.

Семья

У меня рак груди. Тут есть такой момент… благо мой мужчина мне сказал: «Да хоть ни одной, ни другой не будет, я тебя все равно люблю». А бывает же, уходят мужчины. И есть женщины, которые сами уходят. Не могут больше с мужчиной быть.

Я столкнулась со своей мамой. Она мне сказала: «Не рассказывай никому». Есть у некоторых людей такая позиция. Не понимаю, почему.

Жду внуков или внучек. В этом году старший сын с девочкой заканчивают учебу, будут жить вместе, планы большие. Так что ждем! Мне так нравится моя будущая невестка, они с 10-го класса знакомы.

Мне страшно видеть молодых людей в онкодиспансере. Такие молодые, красивые. Откуда это все берется? Смотрю на своих детей и думаю: «Не дай бог».

Девчонки, кто участвовал в прошлом проекте, сейчас работают волонтерами. Мне это очень понравилось. Я тоже хочу потом попробовать кому-то помочь. Большая радость, что у нас в Петрозаводске что-то для таких людей.