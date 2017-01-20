«Хоть ни одной, ни другой, все равно люблю»

Так говорит ее муж, которого не пугает рак груди. А сын в этом году получил высшее образование — теперь всей семьей ждут внуков. И еще у Алёны есть любимое дело. О тысяче причин, чтобы жить, — в новом выпуске проекта «Сильные и красивые».

«Республика» продолжает вести дневник проекта фонда имени Арины Тубис «Сильные духом — красивые всегда». Сегодня беседуем с участницей проекта Алёной Пенияйнен.

Алена Пенияйнен

Алена Пенияйнен. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Алёна

Чувствую я себя хорошо. Лечусь дополнительно, ищу специалистов, которые могут помочь. В Питер ездила, там доктора нашла. Не ощущаю себя больной. Я всегда говорю: я здорова. Врачи тоже говорят, что исход будет хороший. Что я буду жить.

Я никогда не была бойцом. Была домашней девочкой, женой, матерью. А потом в 90-е как было: либо ты скатываешься, либо борешься и двигаешься вперед. И сейчас у меня то же самое — либо вперед, либо назад. У меня есть желание бороться, жить.

Алена Пенияйнен

Мне очень нравится выглядеть хорошо. Очень жду встреч со стилистом. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Продолжаю работать. Я когда на больничном была, пришла к врачу, сказала: «Выпишите меня». Врач удивлялся, что не сидится. А мне в коллективе проще, с людьми общаться нужно.

Я бизнесмен. У нас с мужем на двоих фирма — у него производство, с камнем работает. У меня маленький магазинчик — канцтовары, детское творчество.

Алена Пенияйнен

Чувствую я себя хорошо. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Диагноз

В этом году узнала о диагнозе. В апреле. Да, диагноз страшный, но я знаю, что можно вылечиться.

Когда я узнала, мне было страшно ровно 4 часа. 4 часа я проплакала. Потом ко мне прибежала моя подруга, плечо мое. Потом я решила, что я буду бороться, и страх ушел. Я верю, что я буду здорова — и это самое главное. Любому человеку будет страшно — это такая неизвестность. Лучше не болеть.

Лечусь дополнительно, ищу специалистов, которые могут помочь. В Питер ездила, там доктора нашла. К сожалению, лекарства, которые нам выписывают, часто вызывают другие заболевания. И приходится потом бороться с ними.

Алена Пенияйнен

Алена Пенияйнен. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

В больнице общаешься с разными людьми. Есть те, кто уже готов умереть, они уже прощаются с жизнью. Одна мне говорит: я мол, на полочках уже все разложила, мужу рассказала, где что лежит. Меня это так поразило и разозлило, я ей такую выволочку устроила! Ей еще диагноз, как я поняла, до конца не поставили, а она уже крест на себе поставила!

Я с жизнью прощаться не хочу. Столько всего интересного вокруг, все хочется попробовать.

Семья

У меня рак груди. Тут есть такой момент… благо мой мужчина мне сказал: «Да хоть ни одной, ни другой не будет, я тебя все равно люблю». А бывает же, уходят мужчины. И есть женщины, которые сами уходят. Не могут больше с мужчиной быть.

Я столкнулась со своей мамой. Она мне сказала: «Не рассказывай никому». Есть у некоторых людей такая позиция. Не понимаю, почему.

Жду внуков или внучек. В этом году старший сын с девочкой заканчивают учебу, будут жить вместе, планы большие. Так что ждем! Мне так нравится моя будущая невестка, они с 10-го класса знакомы.

Алена Пенияйнен

Часто думаю о том, что мы разучились плакать. А надо. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Мне страшно видеть молодых людей в онкодиспансере. Такие молодые, красивые. Откуда это все берется? Смотрю на своих детей и думаю: «Не дай бог».

Девчонки, кто участвовал в прошлом проекте, сейчас работают волонтерами. Мне это очень понравилось. Я тоже хочу потом попробовать кому-то помочь. Большая радость, что у нас в Петрозаводске что-то для таких людей.

Алена Пенияйнен

Алена Пенияйнен. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

«Республика» продолжает вести дневник проекта: рассказываем о встречах и мастер-классах, разговариваем со специалистами и участницами. Мы пройдем с ними весь путь до самого финального дефиле. Первое интервью прочитать можно здесь.

Проект «Сильные духом, красивые всегда» использует средства государственного гранта Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» в соответствии с распоряжением президента России.

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